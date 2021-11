El congresista Roberto Kamiche (Perú Libre) criticó al ministro del Interior, Luis Barranzuela, por organizar un evento en su vivienda la noche del domingo 31 de octubre y señaló que el funcionario “hace rato” debió renunciar al cargo.

“La verdad que no sé que me da más indignación: que haya hecho esa fiesta infringiendo una normatividad, una cartera que él maneja o que insulte a la inteligencia de los peruanos con el tuit que lanzó, desmintiendo que haya hecho una fiesta y que era una reunión de coordinación. Ese señor, la verdad que ya no se puede defender lo indefendible, hace rato que debió dar un paso al costado”, expresó Kamiche a Canal N, este lunes 1.

Asimismo, el legislador oficialista afirmó sentirse “muy indignado” por la actuación de Barranzuela Vite, quien, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria, realizó una reunión social en su domicilio en el marco de las celebraciones por Halloween y el Día de los Santos.

“Me siento muy indignado. En lugar de estar haciendo fiesta COVID-19, el ministro del Interior debería preocuparse por dar uniformes adecuados al personal policial o investigar sobre esas mascarillas de Hello Kittie a los policías, tantos que han muerto por no tener la protección adecuada, mientras él disfrutando en su casa, la policía en la calle arriesgando su vida por parte de delincuentes y sicarios. Eso me indigna mucho. Debe dar un pasto al costado. Hace rato debió renunciar por moral, por amor propio, por vergüenza ha debido irse”, cuestionó Kamiche.

“El dice que es una reunión, pero a toda vista ha sido una fiesta. Ratifica eso de “ciudadano de segunda categoría”; el ciudadano tiene que cumplir la normatividad y el ministro del Interior, no”, añadió.

Comisión del Congreso citó a Barranzuela

La Comisión de Defensa Nacional del Congreso, presidida por José Williams (Avanza País), citó al ministro del Interior, Luis Barranzuela, para el miércoles 3 de noviembre a las 9:30 a.m. para que informe sobre el evento que realizó en su vivienda, en Surco.

La mañana de hoy, el ministro del Interior rechazó que participó de una fiesta en su domicilio, tal como fue denunciado por sus propios vecinos.

“Niego tajantemente esa afirmación [de que hubo una fiesta], lo que hemos tenido es una reunión de trabajo, el Perú no puede parar, hoy vamos a seguir”, manifestó Barranzuela a la prensa.

