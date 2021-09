El congresista de Perú Libre, José María Balcázar, justificó la visita que hizo el dirigente de Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, César Tito Rojas, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este martes. Señaló que no se pueden hacer diferencias entre los peruanos a fin de no revivir “resentimientos”.

“Yo no creo que exista eso [el terrorismo actualmente]. Entre los peruanos no podemos hacer esas separaciones, hay que dialogar con todos, la única forma es buscar un consenso nacional. Tiene que haber un punto de quiebre, olvidar el pasado para gobernar. Si comenzamos a excluirnos volvemos a los resentimientos antiguos, volvemos a las pugnas antiguas que dan paso a las subversiones en el país”, manifestó a la prensa.

La PCM ha confirmado la visita de Tito Rojas la mañana de este martes; sin embargo, precisó que es falso que su titular, Guido Bellido, haya sostenido una reunión con él. Mediante un comunicado explicaron que el registro de ingreso a la sede de la PCM es responsabilidad de la Seguridad del Estado de la policía.

En otro momento, el legislador Balcázar, quien preside la comisión encargada de elegir los miembros del Tribunal Constitucional, aseveró que el atentado ocurrido mayo de este año en el Vraem no fue producto de Sendero Luminoso, sino de grupos de “derecha”.

“Usted parte que en el Vraem hubo un grupo subversivo, pero la lectura correcta dice que no fue Sendero Luminoso [el autor del atentado], no fue un acto terrorista de la izquierda sino más bien gente comprometida con la derecha. Hay que hablar con propiedad, ¿por qué cree que no se han avanzado las investigaciones? Porque no ha sido un atentado terrorista”, refirió.

Bellido también negó encuentro con Rojas

El portal de Transparencia registró el ingreso del dirigente de Movadef, César Tito Rojas, para reunirse supuestamente con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). No obstante, el titular de la PCM, Guido Bellido, descartó estar en alguna reunión de trabajo de este tipo y afirmó encontrarse en coordinaciones previas a la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género (CONAIG).

En sus redes sociales compartió una fotografía con la ministra de la Mujer, Anahí Durand, y aseguró que es falso que se encuentre en cualquier otra reunión.

“En este momento me encuentro en las coordinaciones previas a la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género - CONAIG, liderada por el Presidente de la República y organizada por el Ministerio de la Mujer. Desmiento estar en cualquier otra reunión”, escribió en Twitter.

