El congresista Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea eliminar los movimientos regionales.

Se trata de la iniciativa legislativa 599/2021-CR, que propone modificar el artículo 35 de la Constitución Política en los siguientes términos:

“Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica”.

En la exposición de motivos el legislador del partido de la lampa afirma que con la conformación de estos movimientos surgieron nuevos líderes políticos que lejos de tener una “ideología definida”, con el transcurrir de los años “han desvirtuado el sentido, esencia y el objeto de la política, transformando el sentido de la creación de los movimientos para convertirlos en una especie de trampolín, con el fin de que sus líderes y su entorno cercano, lleguen a ocupar cargos de representación local y regional con intereses particulares antes que sociales”.

“Debemos señalar que la mayoría de los Movimientos Regionales no tienen vocación de permanencia, no han logrado constituirse en instituciones sólidas con el paso de¡ tiempo, todo ello deviene en la medida que sus líderes y militantes no tienen una ideología política definida, una visión de fortalecimiento institucional, un plan de trabajo político a mediano y largo plazo, obedeciendo su creación más a fines comerciales, temporales, con el objetivo de poder participar en las comicios electorales en casos comercializando las candidaturas”, detalló.

“Al finalizar la contienda electoral incluso sus líderes siendo elegidos los Movimientos Regionales se terminan extinguiendo. Siendo los pobladores de cada departamento del país, los más afectados al elegir autoridades improvisadas, sin capacidad de atender las demandas y necesidades que ellos requieren”, añadió.

Del mismo modo, detalla que según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 274 movimientos regionales fueron cancelados en los últimos años, reafirmando la idea de que el ciclo de existencia de éstos “es efímero”.

Finalmente, Espinoza Vargas refiere que muchos exgobernadores regionales se han visto inmersos en diversas denuncias por actos de corrupción. También enfatiza que el proyecto busca fortalecer la permanencia de los partidos que se encuentren debidamente organizados e institucionalizados.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este 25 de octubre, los beneficiarios del Bono Yanapay Perú de S/. 350 que se encuentran bajo la modalidad de cobro Cuenta DNI, podrán activarla mediante la plataforma virtual habilitada por el Banco de la Nación. En el siguiente video, te mostramos los pasos que debes seguir para poder realizarlo.