El congresista Luis Aragón (Acción Popular) lamentó que exista la posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza ante el Congreso con el objetivo de mantener en el cargo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo ( MTPE), Iber Maraví, quien es cuestionado por sus presuntos vínculos con agrupaciones terroristas.

“Es una posibilidad que existe, parece lamentable que el primer ministro pueda exponer a todo el Gabinete (Ministerial) por un ministro, porque hay ministros que están haciendo una buena labor, [por ejemplo, el de] Salud, Educación, Economía y Justicia”, sostuvo Aragón en entrevista con Exitosa.

Asimismo, el legislador representante de Cusco calificó de “innecesario” que el jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, haya deslizado la posibilidad de solicitar “de ser necesario” la cuestión de confianza.

“Hay ministros responsables pero exponer a todo el gabinete por un ministro que está seriamente cuestionado por la mayoría de bancadas, excepto la del Gobierno, me parece imprudente e innecesario”, manifestó.

El jueves 30 de setiembre, Iber Maraví fue interpelado por el Pleno del Congreso y afirmó que no fue parte de Modadef, organización fachada de Sendero Luminoso. No obstante, los argumentos del titular del MTPE no convencieron a gran parte de la representación nacional y se espera que próximamente se presente una moción de censura.

En ese sentido, Aragón Carreño adelantó que este lunes 4, a partir de las 4:00 p.m., la bancada de Acción Popular sostendrá una reunión en aras de definir la posición que tomarán frente a una eventual censura contra Maraví Olarte.

“La posición de bancada se va a transmitir después de la reunión que tengamos y justamente, dentro de la agenda y la orden del día, está tratar este tema de posible la moción censura”, afirmó el parlamentario.

De acuerdo a la Constitución, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República queda facultado para disolver el Congreso.

Días atrás, Bellido Ugarte expresó que si “hay necesidad” el Gobierno optará por tomar la cuestión de confianza. “Por disposición del presidente de la República, si es que hay necesidad la vamos a tomar (cuestión de confianza), y es por disposición del presidente. Se ha explicado claramente a la comisión del Congreso, les ha dicho que tanto la censura y la cuestión de confianza son mecanismos democráticos. Así que el Congreso y el Ejecutivo están en su derecho de hacer uso para hacer respetar el equilibrio democrático”, aseveró.

