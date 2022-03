El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) viajó a las playas de Punta Cana, en República Dominicana, cuando se encontraba vigente la semana de representación y le correspondía estar en su región Áncash para recoger las demandas de la circunscripción electoral de su procedencia.

Según informó el diario El Comercio, para la semana de representación del 24 al 28 de enero, Espinoza recibió los S/4.000 que se le asigna a cada congresista por concepto de viáticos, pero a mitad de la actividad parlamentaria salió del país, el 27 de enero, y regresó el 31 de ese mes.

El mismo día que viajó a República Dominicana, el legislador de Acción Popular envió una carta al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zaga, informándole que por “motivos personales” solicitaba una licencia sin goce de haber los días 27 y 28.

No obstante, Darwin Espinoza no devolvió el dinero correspondiente a los días de representación que no cumplió con sus actividades en Áncash por su viaje al Caribe. El congresista ya cobró los S/4.000 del mes de enero.

Ante ello, Espinoza señaló que “esta semana” devolvería el dinero asignado. “Esa es responsabilidad de uno de los asistentes que trabaja conmigo. Ese dinero se devolverá esta semana”, señaló al diario El Comercio.

