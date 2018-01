El congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio) consideró que si se prohíbe el ingreso de Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en abril, tampoco debería venir el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump .

"En Estados Unidos también se cometen excesos contra varios países del mundo. Estados Unidos amenaza, entonce si queremos un nivel de convivencia respetemos las normas internacionales", afirmó.

El parlamentario de Frente Amplio señaló que no se puede decir "a mí no me gusta que él venga", o "a mí me gusta que él venga", pues indicó que se debe "respetar la decisión de los pueblos".

Hace unos días, el presidente del Legislativo, Luis Galarreta (FP), señaló que no se puede permitir que Maduro llegue el país "como si nada hubiera pasado", haciendo referencia a la crisis que vive el país vecino.

“Así como se exigió la salida del embajador venezolano, también le exigimos al Ejecutivo que marque una posición clara ya que no podemos seguir manteniendo relaciones con un gobernante que viola los derechos humanos”, afirmó Galarreta en su momento.