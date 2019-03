Congresista César Vásquez señaló que renuncia de Villanueva se dio en un momento adecuado

El congresista César Vásquez , vocero de Alianza para el Progreso (APP), consideró que la renuncia de César Villanueva a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se dio en un momento “adecuado” debido a que el gobierno no está pasando por una crisis aguda.

“El momento del cambio ha sido adecuado porque no hay una crisis aguda agobiante a pesar de que las crisis casi se han hecho una costumbre en el país. Empieza una nueva etapa, yo creo que se sentaron las bases y ahí hubo un rol claro de [ César] Villanueva para poder dar estabilidad y perspectiva”, aseguró en entrevista con RPP.

César Vásquez señaló que Villanueva, en la gestión del presidente Martín Vizcarra, tuvo “un papel que ha sido gravitante” y cumplió con la función de “quitarle fortaleza al principal enemigo del gobierno que era el Congreso”.

“Si hay algo por lo que se puede recordar a Villanueva es que ayudó al presidente a sentar las bases en la lucha contra la corrupción y en las reformas política y judicial, que ya se enrumbaron”, precisó.

Además, el legislador de APP indicó que quien asuma el cargo que deja Villanueva debe ser “un premier con experiencia en la administración pública”, con un perfil más político.

“[Debería ser] Un premier con experiencia en la administración pública, que tenga un perfil mucho más político, es decir, con un Gabinete que sea realmente un parachoque para proteger la figura presidencial […] Un premier que sepa marketear lo que hace el gobierno, que sepa dialogar, ya no más experimentos, no gente de la inversión privada que no conoce lo público”, dijo.

Como se recuerda, César Villanueva aseguró el último sábado que su salida no se debe a ninguna discrepancia con el presidente Martín Vizcarra. Según indicó, en un principio acordó con el mandatario apoyarlo “por un tiempo”, y que luego vendría una alternancia.

