¿El Pleno pudo darles más tiempo para seguir investigando?

No. No lo quisieron tocar (el pedido de la comisión en el Pleno). Y, al no ponerlo, quedó todo trunco. En agosto (en la siguiente legislatura) vamos a solicitar que se amplíen estos 60 días que nos dieron. Es importante que la opinión pública sepa que ha quedado desactivado (el grupo), y no se va a poder avanzar absolutamente nada más que lo logrado durante el periodo que hemos podido sesionar.

¿Por qué se hubiese avanzado más si les ampliaban el plazo?

Porque ya no tenemos carga de comisiones, ninguna interpelación; el Pleno no paralizaría el trabajo en esta etapa de fin de legislatura que se reinicia en agosto.

¿Qué van a hacer?

El 7 de julio tendríamos que entregar un informe final, pero obviamente es un informe final incompleto porque estamos en el proceso de los allanamientos. Hay 95 sitios que se van a allanar. Y, con el tiempo que va pasando, lo que preocupa es que la información se va a filtrar. La información que queremos encontrar ojalá la consigamos.

¿Van a realizar los allanamientos a las empresas chinas en el tiempo que les queda?

No habría tiempo. El allanamiento es junto con la Policía y la Fiscalía. Hay coordinación. La semana que viene es corta, y hacer uno es lo mismo que no hacer los más de 90 allanamientos que tenemos que hacer.

Entonces, ¿van a presentar un informe final incompleto?

Sí. Y es una pena. Un proceso de allanamiento, en cualquier vía judicial, puede estar esperando la orden del juez dos años. Y a nosotros nos exigen que lo hagamos todo en 90 días. Necesitamos más tiempo.

