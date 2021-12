El congresista y vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, criticó que el Ejecutivo, a través del secretario presidencial Carlos Jaico, invitará al vocero, Elvis Vergara, a la reunión con el presidente Pedro Castillo puesto que es una “reunión de líderes de los partidos”. En esa línea, rechazó que también se haya extendido la invitación al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, quien tiene mandato cumplido en la presidencia de AP.

“Tuve conocimiento de la invitación que envió el secretario presidencial a Vergara, a Guevara, quien no tiene representatividad en el partido porque cumplió su mandato, y al secretario general del partido, Edmundo del Águila Morote. Yo no estoy de acuerdo con la invitación a los dos primeros porque, a pesar de los problemas del partido, la verdadera representatividad es la del señor Edmundo porque tiene una resolución del Comité Electoral Nacional. Me parece bien la reunión que ha convocado Castillo, pero el Ejecutivo solo debió invitar al secretario porque es una reunión de lideres no de voceros de bancadas. Que quede bien claro”, declaró a Perú21.

Cabe recordar, que en el contexto, Del Águila Morote informó que no asistirá a la reunión con el presidente por el mismo motivo. “He tomado conocimiento de la agenda publicada por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno con relación a las reuniones del señor Presidente de la República, para hoy lunes 6, con líderes políticos en la que se incluye en representación ACCION POPULAR a quien tiene mandato vencido como Presidente del partido y adicionalmente se ha invitado al vocero de la bancada quien no posee representación legal de ACCION POPULAR. Por tales circunstancias, con las disculpas del caso, he solicitado se me excluya de la mencionada agenda”, se informó desde la cuenta del partido.

Sobre ello, Arriola remarcó que él también es vocero, “pero no voy a ir porque sencillamente la reunión es con los líderes. Ningún partido, el viernes, ha mandado a su vocero. Han ido las cabezas de los partidos, ahora han debido respetar eso y convocar al ingeniero Del Águila”.

COMUNICADO del Señor Secretario General Nacional de Acción Popular @EdmundoDAM pic.twitter.com/5J1thQBUCu — Acción Popular | Oficial (@AccionPopular) December 6, 2021

