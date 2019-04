Congresista de AP Miguel Román: "Lescano tuvo una actitud condenable y reprobable"

En vísperas de la sesión del Pleno del Congreso en la que se debatirá el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días a Yonhy Lescano por acoso sexual a una periodista, su colega Miguel Román –en entrevista con Perú21TV– aseguró que su bloque político ha tomado el acuerdo de no blindar a su correligionario.

Sin embargo, no dijo claramente si la bancada de Acción Popular votará a favor del informe de Ética o, eventualmente, se abstendrán como dejó entrever a este diario, días atrás, Víctor Andrés García Belaunde.

“Todavía no hemos ido a profundidad, no es un tema simple. Lamentamos mucho, es muy penoso (lo ocurrido). Más allá de todo es amigo, correligionario; (pero) como principio ningún tipo de blindaje. Ha habido una conducta reprobable, inaceptable, condenable y hay que actuar en mérito a ello. Lo escucharemos mañana, no sabemos si tiene algo nuevo que aportar pero es claro que no habrá ningún tipo de blindaje”, subrayó.

“No tengo una decisión en cuanto al voto. Mañana mismo habrá oportunidad de que nos podamos reunir para tener una posición más clara”, remarcó.

Semana de representación

En otro pasaje de la entrevista, el congresista Miguel Román se pronunció a favor de la continuidad de la semana de representación que el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, planteó eliminar.

En opinión del parlamentario acciopopulista, la eventual supresión de la semana de representación agudizaría el distanciamiento y el “divorcio” entre el Congreso y la población.

“Con la semana de representación hay posibilidad de volver a nuestras zonas de origen y tomar contacto más estrecho con los vecinos. Me parece bien mantener la semana de representación, se ha puesto algún tipo de flexibilidad; (…) sí debe haber espacios que nos permitan acercarnos a la gente”, comentó.

Bicameralidad

En diálogo con Perú21TV, Román comentó también las propuestas de reforma política planteadas por la Comisión de Alto Nivel que presidió Fernando Tuesta. De ellas rescató la restitución de la bicameralidad alegando que ese sistema permitirá un mayor filtro y calidad de las normas.

"(…) Hay consenso en la bancada (sobre el tema) y necesitamos también que se fortalezca el tema de los partidos y elecciones internas. Debería eliminarse el voto preferencial (también), tal como ha estado ha sido muy perjudicial y dañino para las propias organizaciones; debería eliminarse pero fortalecerse el tema de las elecciones internas”, acotó Román.