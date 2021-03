El empresario Lorenzo Sousa confirmó este domingo en ‘Cuarto Poder’ que sostuvo una reunión con el inversionista inglés James Sherwood, con el ahora candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y con el sentenciado expresidente Alberto Fujimori durante su mandato en Palacio de Gobierno.

Dicha cita fue narrada por el magnate inglés James Sherwood, socio de Sousa y de López Aliaga en el negocio de los trenes y los hoteles. En sus memorias relató cómo, luego de un viaje al Cusco para visitar los hoteles en los que él también participaría, sus socios peruanos lo llevaron con Alberto Fujimori.

“De regreso a Lima, López y Sousa concertaron una cita con el presidente Fujimori, lo que tenía muchas ganas de hacer antes de comprometerme finalmente con la inversión, aunque en secreto ya había tomado una decisión. Me llevaron al imponente palacio presidencial mediante estrictas medidas de seguridad y, finalmente, ante la presencia del hombre mismo”, se lee en su libro.

Este hecho fue confirmado por Lorenzo Sousa, quien participó de la reunión en Palacio de Gobierno. Sin embargo descartó que haya coordinado la reunión con el exmandatario.

“Sí, nos reunimos en Palacio de Gobierno. [...] Seguramente él lo recordaba de esa manera, pero, en realidad, nosotros no teníamos ningún acceso a Palacio de Gobierno, que yo recuerde. Yo nunca he ido a Palacio de Gobierno, más que esa vez que he ido con el señor Sherwood”, manifestó Sousa a ‘Cuarto Poder’

Cabe destacar que el pasado domingo 14 de marzo, López Aliaga descartó conocer a Alberto Fujimori y dijo haber coincidido con él solo en una oportunidad en el Cusco sin haber “tenido trato”.

“No lo he conocido directamente [a Alberto Fujimori]. Se apareció en Cusco una vez, estaba inaugurando un hotel y se apareció, pero ni cortó la cinta ni nada, hubo un encuentro que no le gustó con el arzobispo del Cusco, pero no, no he tenido trato”, indicó López Aliaga en una entrevista en el programa ‘7x7′, conducido por Jaime Bayly.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR