Confirman a Narváez como presidente de Petroperú

Controvertido Alejandro Narváez fue designado como el nuevo presidente del directorio de Petroperú, tras meses de intentos frustrados por designar a directivos de la petrolera estatal.

El nombramiento de Narváez se da como imposición de la presidenta Dina Boluarte. En tanto, los ministros de Economía, José Arista, y de Energía y Minas, Rómulo Mucho, abogaban por un presidente de directorio técnico y no político.

Junto al flamante presidente se nombró a cuatro directores:

Alejandro Narváez Liceras - Director independiente.

Roberto James McDonald Zapff - Director Independiente.

Carlos Alberto Lezameta Escribens - Director No independiente.

David Quispe Figueroa - Director No Independiente.

César Rodríguez Villanueva - Director Independiente

Fuentes de Perú21 confirmaron que dos miembros del directorio habrían renunciado esta mañana tras el nombramiento. Los renunciantes son Roberto James McDonald Zapff y Carlos Alberto Lezameta Escribens.

Nombramiento político

Narváez postuló al Congreso en 2021, con el partido Juntos Por el Perú, el cual llevaba a Verónika Mendoza como candidata presidencial. Su tendencia ideológica lo ha llevado a decir que "el verdadero aporte de la minería es una burla".

Actualmente, el flamante presidente del directorio de Petroperú es afiliado a JPP, partido del exministro castillista Roberto Sánchez, quien es aliado de Antauro Humala.

Narváez no es ajeno a Petroperú, fue presidente del directorio de la empresa entre 2003 y 2005. No obstante, el ahora funcionario fue crítico con la restructuración de la petrolera ante las millonarias pérdidas que reporta. En ese sentido, se opuso al plan de reestructuración de la consultora Arthur D. Little, manifestando que sus conclusiones son equivocadas.

Asimismo, se manifestó en contra de la contratación de un gestor internacional (PMO), argumentando que en el país hay expertos con mejor conocimiento en gestión de empresas.

Estas posturas generaron que, al ser anunciado como presidente del directorio en septiembre, tres miembros del directorio de Oliver Stark declinaron a permanecer en el cargo.

