Durante la audiencia de prisión preventiva por 36 meses para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , por el caso Cócteles, su abogada Giuliana Loza protagonizó un acalorado intercambio de palabras con el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo de la sala.

En su intervención, Giuliana Loza dijo a dura voz que "poco le importa" que el fiscal José Domingo Pérez le crea y esta manifestación obligó al magistrado Carhuancho a pedir "cordura".

Sin embargo, el incidente no quedó ahí, pues el juez le reiteró en varias oportunidades que guarde las formas, mientras que la defensa de Keiko Fujimori reiteraba que el respeto se deben dar por "igualdad de armas".

GL: Dice el fiscal que no me cree, en verdad poco me importa que me crea. Lo que me importa es la prueba.

Juez Carhuancho: Voy a llamar a la cordura

GL: El señor dijo que no me cree y le estoy respondiendo

Juez Carhuancho: Hago un llamado a la cordura

GL: El señor dijo que no me cree

Juez Carhuancho: Llamo a la cordura, señora abogada, por favor.

GL: Le hubiera llamado también a la cordura al señor fiscal

Juez Carhuancho: No, hay maneras. Yo no estoy en contra de su argumentación.

GL: También le hubiera llamado la atención a él

Juez Carhuancho: Quien dirige la audiencia es el juez y yo le estoy diciendo que simplemente guarde las formas

GL: respeto a las partes por igual

La abogada terminó su intervención diciendo "punto", como si ella hubiera zanjado el debate, por lo que el juez Concepción Carhuancho le pidió explicar sus palabras. "Primer punto", dijo la Giuliana Loza. Esta acción generó las risas soslayadas de Keiko Fujimori y sus asesores Pier Figari y Ana Herz.