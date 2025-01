¿Con qué jefes de Estado y empresarios se reunió Dina Boluarte en el foro Davos 2025?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra en Suiza, donde participa de la reunión anual del Foro Económico Mundial.

El viaje de la mandataria inició el lunes 20 de enero y se espera que concluya mañana. Antes de emprender el periplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que Boluarte se reuniría con cinco jefes de Estado en Suiza y diversos líderes empresariales. ¿Esto ocurrió?

El martes 21, la cuenta oficial de la Presidencia publicó en sus redes sociales que la jefa de Estado tendría una reunión bilateral con el presidente de Guyana, Irfaan Ali. No obstante, no se publicaron fotos del encuentro y tampoco figura la reunión en la agenda oficial de la mandataria. Por lo cual, esta no se habría dado.

Imagen Agenda oficial de la presidenta Dina Boluarte del día 21 de enero. No figura reunión con presidente de Guyana.

Con los que sí se reunió

Dina Boluarte ha compartido imágenes de los diversos encuentros que ha tenido en Davos 2025, no solo con líderes empresariales, sino también con jefes de Estado.

Finlandia

La presidenta se reunió el miércoles 22 de enero con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Este encuentro sí figura en la agenda oficial de la mandataria. Además, Presidencia compartió imágenes de la reunión, en la que también participó el canciller Schialer y el ministro de Economía, José Arista.

Imagen Presidenta Dina Boluarte se reúne presidente de Finlandia, Alexander Stubb. (Foto: Presidencia)

Panamá

Dina Boluarte también mantuvo el miércoles una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. En el encuentro estuvo el canciller Elmer Schialer, así como el ministro de Economía, José Arista. Estuvieron presentes altos funcionarios panameños, como el ministro de Economía, Felipe Chapman.

Esta reunión también figura en la agenda oficial de la mandataria.

PRIMER MINISTRO DE SUECIA

En el marco del Foro Económico Mundial, Dina Ercilia Boluarte, sostuvo una conversación con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien destacó la política económica peruana y transmitió el interés de los empresarios de su país por invertir en el Perú.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE NEWMONT

La cuenta oficial del gobierno publicó una foto de la reunión que sostuvo con el director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer, donde se abordó el tema sobre la ampliación del proyecto Yanacocha Sulfuros, con el objetivo de destrabar esta megaobra que contempla una inversión que bordea los $2000 millones, destinada al trabajo de tratamiento de agua para la región de Cajamarca.

Imagen Presidenta Dina Boluarte se reúne con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. (Foto: Presidencia)

#WEF2025 🇨🇭 | La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra sostuvo una fructífera reunión con el presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer, sobre la ampliación del proyecto Yanacocha Sulfuros, con el objetivo de destrabar esta megaobra que contempla una inversión que… pic.twitter.com/Rz5gH4Ujwp — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 23, 2025

Para este jueves, la mandataria no tiene previstas reuniones con otros jefes de Estado, según su agenda. Si bien el ministro de Relaciones Exteriores señaló que se reuniría con cinco jefes de Estado, se desconoce si mañana se realizarían los encuentros con otros presidentes, considerando que es su último día en Suiza.

