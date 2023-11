Dan marcha atrás. El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, dijo a Perú21 que devolverá el bono de S/9,900 que recibieron los 130 legisladores como parte de un reciente acuerdo de la Mesa Directiva. Con ese anuncio, ya son cuatro legisladores que han tomado esa decisión motivados por la ola de críticas que han surgido en los últimos días.

“No voy a hablar a nombre de mi bancada —dijo Muñante—, no tengo autorización para hacerlo; pero, de manera personal, he procedido con la devolución del bono porque considero que no es perteninente; y, además, no se nos ha comunicado correctamente las motivaciones de ese depósito. Ahora, sí escucho la voz de muchos parlamentarios que con justa razón han dicho que a todos los congresistas se nos ha privado de varios beneficios sociales, eso es una realidad; pero, no han sido las formas correctas la de proceder con este bono”.

Congresista Alejandro Muñante: Devolveré el bono de S/9,900

Video grabado con Motorola G100.

Con la decisión del legislador de Renovación Popular, ya son cuatro legisladores que han tomado esa determinación de retornar el bono de S/9,900 que recibieron en sus cuentas recientemente. Los otros tres parlamentarios que han tomado esa misma iniciativa son Flor Pablo, no agrupada, y Roberto Sánchez y Susel Paredes, de Cambio Democrático.

Perú21 publicó este jueves que el primer vicepresidente del Legislativo, Arturo Alegría, dijo, días atrás, que el cuestionado bono, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se destinó a los congresistas por “las horas extras y trabajo acumulado”. Entonces, la Mesa Directiva aprovechó el convenio suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Congreso —que contemplaba este beneficio para los trabajadores— para tomar una partida de más de S/30 millones que costará esta generosísima dádiva con plata de todos los peruanos, y en medio de una crisis económica que golpea a millones de ciudadanos.

VIDEO RECOMENDADO