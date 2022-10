Para el diplomático Carlos Pareja hay una gran ausencia de países en la misión conformada por la OEA que vendrá en los próximos días a nuestro país.

“Tengo una observación y son las ausencias. No está Estados Unidos, no está Canadá, no están México, Brasil y Chile, que son países con diplomacias de primera. Esa es mi reflexión. Curiosamente no está México, cuyo gobierno ha tenido acercamiento al presidente Castillo. Habría sido ideal la presencia de Estados Unidos y Canadá por su papel importante en la región y en el mundo”, indicó.





“Esperemos que cumplan a cabalidad su trabajo. La misión que viene tiene que entrevistarse con todas las autoridades: Fiscalía, Transparencia, Iglesia, etc. Podría haber un sesgo, pero creo que tenemos que confiar en la buena fe porque aquí la OEA se está jugando su prestigio. Ya hubo una reacción negativa por cómo se hizo la audiencia donde se leyó la comunicación del gobierno, pero no la del Congreso. Esperemos que esa falta se pueda compensar con una visita alturada”, concluyó Pareja.