El Poder Judicial publicó ayer, en su cuenta de Twitter, un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, cuya intervención fue solicitada por la Sala Penal Nacional , órgano judicial que rechaza el Estatuto que el Consejo Ejecutivo del PJ aprobó en la víspera.

Sin embargo, la publicación del pronunciamiento no fue respaldado de forma unánime por los 19 jueces supremos que integran el Pleno de la Corte Suprema, tal como se creía.

Ello se desprende de un oficio enviado por el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas al presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, el mismo día en que se publicó el comunicado de la Corte Suprema.

En el referido documento, al que tuvo acceso Perú21, el juez Salas precisa que el borrador del comunicado "no circuló para todos los jueces de Corte Suprema".

"En relación al pronunciamiento que se ha publicado hoy (ayer), de la Sala Plena de Corte Suprema, emitido según sesión del día cuatro de enero, cuyo borrador no circuló para todos los jueces de Corte Suprema, me permito puntualizar", se lee en el oficio.

El juez supremo Jorge Luis Salas Arenas.

Luego, el magistrado detalla una serie de puntos que reflejan su perspectiva sobre la situación de la Sala Penal Nacional. En ese sentido, su pronunciamiento tiene claras diferencias con el comunicado publicado ayer por Pleno de la Corte Suprema, órgano que él integra.

Por ejemplo, el juez Salas señala la necesidad de reformar el polémico Estatuto de la Sala Penal Nacional, "por imperio de la realidad". La idea del magistrado es que se debe crear un nuevo estatuto.

"El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como alto órgano de gobierno, cumplió con emitir el estatuto que le fue encomendado y tendrá ahora que cumplir con emitir uno nuevo que abarque todas las aristas del problema; ente tanto, cabe reflexionar si corresponde persistir con el estatuto que dentro de poco tendrá que ser reformado por imperio de la realidad", apunta Salas.

Asimismo, el juez supremo muestra su respaldo a la Sala Penal Nacional y considera que "merece ser objeto de razonable fortalecimiento".

"La delicada función que desempeñan las señoras y señores jueces de la Sala Penal Nacional, que además, han merecido el respaldo ciudadano, merece ser objeto de razonable fortalecimiento, en tanto obran constitucionalmente a nombre del pueblo peruano, como todos los jueces del Perú", escribe Salas.

Por otro lado, el magistrado considera como urgente que la Sala Penal Nacional sea unificada con el Sistema Nacional Anticorrupción.

"Los sucesos de las semanas pasadas sobre las materias que la Sala Penal Nacional propone y que son de público conocimiento han puesto en evidencia la urgencia de unificar a la Sala Penal Nacional con el Sistema Anticorrupción...", manifiesta.

Oficio enviado por el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

En el comunicado publicado ayer por la cuenta del Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema no expresa la necesidad o no de reformar el Estatuto de la Sala Penal Nacional; es más, lo respaldan. Sin embargo, como se lee líneas arriba, esto no es compartido por uno de sus integrantes: el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas.

Además, de acuerdo al pronunciamiento, la Corte Suprema considera que la unificación de la Sala Penal Nacional y el Sistema Anticorrupción es "una alternativa" y no una urgencia como señala Salas.

La Sala Penal Nacional está en contra del Estatuto aprobado por el Poder Judicial debido a que afirman que les quita competencia sobre casos de lavado de activos, como el caso Odebrecht y que los discrimina frente al Sistema Nacional Anticorrupción, al convocar sus plazas a un concurso público a manos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según una fuente judicial, el borrador del comunicado del Pleno de la Corte Suprema no habría sido revisado por al menos cinco jueces supremos, incluyendo a Salas, antes de su publicación.

Este diario le consultó a fuentes del Poder Judicial sobre el oficio del juez Salas. Al respecto, respondieron lo siguiente: "Comisión de 4 supremos : San Martín, Elvia Barrios, Hector Lama y Aldo Figueroa , elaboraron por encargo de la Sala Plena el comunicado que ha recogido lo que se acordó en esa fecha por unanimidad. Pero si el magistrado cambió de opinión, pues es libre de mandar su carta".