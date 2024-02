Comparsa de la Policía no bailará en la Fiesta de la Candelaria por amenazas

Para que la fiesta religiosa no se politice, y salvaguardar la integridad física de los integrantes de su conjunto, dio un paso al costado. La presidenta de la comparsa de la diablada ‘Amigos de la Policía Nacional’, Marleni Aliaga, dio a conocer ayer el retiro de su agrupación de danzantes de la edición 58 del concurso ‘Traje de Luces’, que es la actividad central de las festividades de la Virgen de la Candelaria, y que se realizará, este domingo, en el estadio Enrique Torres Belón de Puno, con la participación de 85 grupos de bailarines de diversas danzas.

Todo hacía presagiar que la agrupación ‘Amigos de la Policía’—conformada por unas 600 personas, entre civiles y estudiantes de la Policía— iba a apartarse del concurso debido a que, el miércoles último, la subprefectura de Puno había rechazado el pedido de garantías personales solicitado como una medida preventiva debido a las amenazas recibidas por su presidenta, tal como lo confirmó ayer a los medios de prensa puneños.

“Hemos dado un paso al costado para salvaguardar a la virgencita y a los visitantes; a mí no me importa, yo bailo, que me rompan la cabeza; no somos cobardes, a esas personas, que me han amenazado, estoy consternada, me paran llamando, para no presentarnos al concurso, no les tengo miedo; todo es político”, dijo la presidenta de la agrupación.

En otro momento, señaló que tiene identificadas a las personas que la han amenazado. “No le tengo miedo a esos azuzadores, y sabemos quiénes son”, señaló Aliaga, sin dar nombres.

Video: Radio Universal de Ayaviri

La presidenta de ‘Amigos de la Policía Nacional’, Marleni Aliaga, dijo que fue amenazada.

Perú21, se recuerda, reveló en un informe del viernes 2 de este mes, que Lucio Ccallo Ccallata — dirigente de la base del Collao del Movadef, según la Policía— anunció, en representación del denominado comité colegiado de las 13 provincias de esa región, un radical acuerdo de su gremio: la comparsa ‘Amigos del Policía’ no participará en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria ni en la edición 58 del concurso de danzas y trajes como suele hacerlo todos los años.

Dos días antes, el miércoles 31, la ‘Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero’, integrada por familiares de los fallecidos en enero de 2023 cuando intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, realizó una primera advertencia a los ‘Amigos de la Policía’ para que desistan de bailar en el concurso de este domingo.

Al final, los azuzadores consiguieron su radical propósito de politizar esta fiesta religiosa, y sacarlos del concurso.

SABÍA QUE

-El 29 de enero, el premier Alberto Otárola anunció que la presidenta Dina Boluarte no iba a viajar a Puno a participar en la fiesta de la Virgen de la Candelaria.

-Dos días después, la jefa de Estado dijo que un grupo de ministros iba a trasladarse a esa región para ver un tema de obras. Y, ese mismo día, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se apareció en Puno, para participar en la inauguración esa festividad. En una actividad, llegó a ser abucheada a su salida.

