Alberto de Belaunde y Mauricio Mulder fueron parte del Congreso disuelto y en los próximos comicios buscan ser reelegidos. Sus puntos de vista sobre la actuación del anterior Parlamento chocan cuando se trata de analizar el tema de la corrupción y la disolución.

¿Cuál es su postura sobre el cierre del Congreso?

Alberto de Belaunde (AdB): Fue una decisión constitucional y legítima (...). Durante tres años tuvimos un Congreso abusivo, prepotente y pechador que estaba más preocupado en hacerle la vida imposible al Ejecutivo que en impulsar temas que a la gente le eran importantes.

Mauricio Mulder (MM): No se puede pisotear la Constitución en aras de la gobernabilidad (...) (El presidente Martín) Vizcarra hizo un golpe de Estado. La Constitución es muy clara de que solo se puede disolver el Congreso cuando se niega dos veces un voto de confianza. Y hasta que se muestre el segundo voto de confianza negado, seguiré defendiendo la tesis de que los cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) nombrados por Nadine Heredia obviamente iban a tratar de avalar (la postura de Vizcarra).

AdB: Cuando menciona que este TC fue nombrado por Heredia, creo que (Mulder) olvida cuál fue su voto. Votó a favor de estos magistrados, porque el Congreso del que fue parte los nombró y votó a favor del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña.

MM: Es verdad que mi voto fue por Espinosa-Saldaña y fue el último voto. Me resistí casi cinco minutos a marcar en el tablero y todas las bancadas vinieron a presionarme. Porque fue un acuerdo; así es como se elige al TC, cosa que creo que debería revisarse. No creo que debería existir un TC, ese es un tema que debería resolver la Corte Suprema, porque el TC se vuelve una quinta instancia de los casos judiciales y se convierte en un suprapoder legislativo.

¿Cómo evalúa la labor del equipo especial Lava Jato?

AdB: Hay un respaldo al equipo de fiscales que preside el doctor Rafael Vela. Hacen un buen trabajo. Por fin en el país no hay intocables. Lo que necesitamos es asegurar la institucionalidad de todo el sistema de justicia (....). Por otro lado, no puede ser que cada vez que alguien sea crítico o se enfrente al poder político, el poder político quiera silenciarlo. No es una manera democrática ni sana de lograr un equilibrio de poderes y fortalecer este sistema.

MM: Sobre lo último, (a ustedes) si no les gusta un fiscal tal, lo acusan de organización criminal. Si no les gusta el congresista tal, lo acusan constitucionalmente. (Por otro lado), el equipo Lava Jato, sin duda, hace una tarea importante. Pero es evidente que cometen errores, no son dioses, y los han cometido. Uno es haberse echado a Odebrecht para que pague S/524 millones para que dé unos cuatro codinomes que son lo único que dieron. (...) Filtran todo (la información) y, al final, a los colaboradores eficaces no les interesa colaborar. Como en el caso Alan García con Luis Nava, quien decía que Jorge Barata entraba con loncheras a Palacio de Gobierno y le daba dinero a García. Y tiempo después interrogaron al señor Barata y ya no le preguntaron nada. Eso muestra que ese tipo de dichos queda en flote en la vida política para seguir manoseándose y no buscan conseguir la verdad.

AdB: Ningún trabajo humano es perfecto y justo, por eso el sistema de justicia tiene pesos y contrapesos. Me preocupó lo que (Mulder) dijo sobre el exfiscal Pedro Chávarry. Creo que hay suficientes elementos para considerar sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. Me preocupa que la posición del Apra coincida con Fuerza Popular como en el Congreso anterior.

MM: Esa intervención demuestra justamente la politización de la justicia. Porque cuando un tema viene de acusaciones constitucionales, no se vota por consigna política.

¿Qué debería hacerse con la inmunidad?

AdB: La propuesta del PM es la eliminación (....) y respetar el antejuicio y el juicio político.

MM: Los que prometen (esto) lo único que quieren es hacerle el favor a Vizcarra para que haya un Congreso débil que no fiscalice a sus ministros. Sobre todo a aquellos que en este interregno han hecho lo que les da la gana con la plata del Estado.

¿Qué pregunta le haría al otro candidato?

MM: ¿Cómo te sientes al tener que salir con argumentos francamente débiles para defender a Julio Guzmán y Daniel Mora?

AdB: En el caso de Mora, fui bastante claro en el momento uno. Esos temas nunca son privados. El PM ha actuado de forma orgánica y pertinente. El mismo día en la mañana ya había una separación (de Mora). En el caso del señor Guzmán, evidentemente, nadie se siente cómodo con lo visto el domingo. Nadie. Pero él no es candidato de estas elecciones.