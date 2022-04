Luis Giampietri asistió a una ceremonia de reconocimiento por los 25 años de la Operación Chavín de Huántar y acusó al congresista Guillermo Bermejo que se parecía al terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA): “El Árabe”; así como otras graves acusaciones. Si bien el parlamentario no estuvo en el acto, escuchó todo y utilizó sus minutos de intervención en el Congreso para responderle al vicealmirante.

Giampietri, vicepresidente del expresidente Alan García, aprovechó para hacer una grave denuncia: Guillermo Bermejo habría intentado asesinarlo así como al exmandatario. Durante su pronunciamiento en el patio del Congreso, donde se realizó el homenaje, el vicealmirante dijo que había presentado un plan de 372 página a la Policía Nacional donde narraba cómo había maquinado el hoy congresista. Sin embargo, aseguró que el caso “había muerto en la Fiscalía”.

Giampietri acusó al congresista Bermejo de intento de asesinato

El exmilitar indicó que haría llegar un expediente sobre uno de los “congresistas más alevosos”, en referencia a Bermejo. “Cada vez que lo escucho hablar, me hace recordar al ‘Árabe’(en referencia al terrorista Rolly Rojas del MRTA), tiene la misma forma, la misma estructura mental, la misma manera de ver el país y creo que eso debe -en algún momento- terminar. Hay muchísima gente decente en el Congreso y así se tiene que mantener”, indicó Giampietri.

El vicealmirante dijo que en la vivienda del parlamentario -en el 2006- encontraron anfo (para abonar su jardín) y dinamita (para hacer explosivos). Según indicó existe un expediente con información sobre viajes de Bermejo a Nicaragua, Colombia y Venezuela. “Yo creo que era un magnicidio el quería hacer contra mí. De la noche a la mañana no hubo ningún juicio como en el otro caso que tampoco le abrieron juicio. Espero que ahora le abran juicio y no digan que fue prescrito”, enfatizó.

Luis Giampietri es vicealmirante en situación de retiro. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Pelea en el Congreso

Tras las acusaciones de Giampietri a Bermejo, este no se quedó callado y en su intervención durante el Pleno se refirió a lo dicho en su contra.

Bermejo llamó “infeliz” a Giampietri, mientras que la vicepresidenta Patricia Chirinos acusó a su colega de “terrorista, terrorista boca sucia” y le exigió callarse: “No hables de Giampietri”, increpó.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Enrique Wong - a cargo de la dirección del Pleno- pidió que sus colegas retiren la palabra, pero los gritos continuaron.

Wong pidió a Bermejo que retire la palabra a pedido de Yarrow, pero los gritos continuaron pidiendo que obedezca lo solicitado por el vicrepresidente.

“Me quieren atarantar y jamás se lo voy a permitir, la señora vicepresidenta (en alusión a Chirinos) me ha llamado terrorista en varias ocasiones en este momento en su cara y usted no le ha dicho nada; la señora Yarrow me dice infeliz a mí y usted no le dice nada a la señora, no voy a retirar nada porque el señor Giampietri es un infeliz, es una persona que vive amargada de la vida y el único espectáculo que puede tener es venir a brindar una retafila de mentiras”, dijo Bermejo.

La misma decisión tomó Chirinos, que retiró la palabra, pero dejó en claro que seguía pensando lo que había expresado.

reacción de Bermejo

