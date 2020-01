Luego de un período de transición que se inició el 30 de setiembre de 2019, con la disolución del Parlamento por parte del presidente Martín Vizcarra, los peruanos participamos hoy en una jornada electoral extraordinaria.

Pero, ¿cómo llegamos a este proceso? ¿Qué provocó que el presidente Martín Vizcarra tomara una decisión tan drástica? Los antecedentes datan de mucho antes de ese último día de setiembre.

BLINDAJE NARANJA

No hay una fecha exacta.Bajo el control de la bancada de Fuerza Popular, apoyada por su incondicional aliada, el Apra, el Parlamento se convirtió, en el 2019, en un instrumento de choque a todo emprendimiento del Ejecutivo y de blindaje, sin vergüenza, a la corrupción.

Un personaje clave fue, sin duda, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien fujimoristas y apristas le dieron todo tipo de protección pese a haber sido sindicado como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

La indignación y protestas ciudadanas cayeron en saco roto. El reclamo del Ejecutivo para poner en marcha la reforma judicial, y llevar adelante la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia, que reemplazaría al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, también.

El cambio de primer ministro, de César Villanueva a Salvador del Solar, no mejoró las cosas. Por el contrario, arreciaron la confrontación y el obstruccionismo que tuvieron en Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, a una de sus principales exponentes.

El 28 de julio, el jefe de Estado propuso el adelanto de elecciones y el recorte de su mandato y el del Congreso como una salida a la crisis. La medida le granjeó la simpatía ciudadana, pero le abrió un nuevo frente en el Legislativo.

Así llegó el 30 de setiembre. Ese día, la mayoría parlamentaria ignoró la cuestión de confianza presentada por Del Solar sobre el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y, contra viento y marea, le dio luz verde a la designación de Gonzalo Ortiz de Zeballos, primo de Pedro Olaechea. Las cartas estaban echadas.

Horas más tarde, en un mensaje al país, Vizcarra anunció la disolución constitucional del Congreso en su afán de ponerle fin a esta sucesión de desencuentros. Hoy, cuatro meses después, los peruanos tenemos la oportunidad de reescribir la historia. No la desperdiciemos.

Puntos clave para realizar un voto responsable. (GEC)

SIN RODEOS // LEOPOLDO LÓPEZ, JEFE DE LA MISIÓN UE, SOBRE LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LOS COMICIOS CONGRESALES

“Decisión del TC fue un punto de partida”

¿Cuál es el balance preliminar de la misión de observadores de la UE?

 Para la Unión Europea (UE) son de máxima importancia las elecciones extraordinarias. Vamos a elaborar un informe preliminar que daremos a conocer después de las elecciones, el día martes, y luego el informe final que se entregará un mes después. 

Estos comicios devienen de una disolución del Congreso que el TC resolvió...

 Nosotros tomamos la decisión del Tribunal Constitucional como un punto de partida. Nosotros como observadores y, como bien lo dice la palabra, observamos; no opinamos. Nos referimos a la metodología, no sobre las distintas jurisdicciones o la conveniencia o no de ciertas decisiones.

¿Qué perspectiva tienen del proceso en curso?

 Creo que el día de las elecciones vamos a tener una buena fotografía de cómo ha sido el proceso, pero también reportaremos toda la película desde el inicio de la convocatoria hasta el anuncio de los resultados.

En este proceso se presentan candidatos con deudas judiciales pendientes.

 La UE lo que hace es observar el procedimiento previsto en las leyes. Sí, es cierto que de los 2 mil y tantos candidatos que se presentaron, cerca de 700 fueron excluidos; también es cierto que se siguieron todas las opciones de recurrir a instancias y vimos cómo han sido atendidos los casos en su mayoría, nosotros no podemos hacer juicio de valor, sino simplemente observar.

¿Qué destaca del proceso?

 Destacamos la importancia que tiene el Perú para la UE, agradecemos a sus autoridades. Esta es la cuarta misión en el Perú.