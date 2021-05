Líderes emblemáticos de los Comités de Autodefensa de Ayacucho, ronderos que sí lucharon contra el terrorismo, empiezan a llegar a Lima para alzar su voz y pararse fuerte frente a la alianza que Perú Libre, el partido que postula a Pedro Castillo, tiene con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Esteban Quispe Campos ‘Centurión’ y Guillermo Flores Jorge ‘Espartaco’, ambos de Ayacucho, conversaron con Perú21 ayer. En los próximos días llegarán los representantes de Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Huallaga, Pasco y Junín.

¿Cuál es la diferencia entre un rondero como Pedro Castillo y los ronderos que pertenecen a los Comités de Autodefensa que salvaron al Perú de Sendero?

FLORES: Saludamos a los hermanos ronderos de Cajamarca, quienes han cumplido un rol de cuidar sus tierras y ganados. Hay mucha diferencia entre las rondas campesinas y los comités de autodefensa. Yo soy rondero de los Comités de Autodefensa. Mucha gente piensa que los ronderos de las rondas campesinas son los mismos que enfrentaron a Sendero Luminoso; son una especie de Serenazgo que actúa en algunos distritos, mientras que los ronderos de los Comités de Autodefensa nos encargamos de defender la vida y la democracia. Enfrentamos a Sendero Luminoso desde 1984 hasta el 2000. En esa defensa de la vida y lucha, perdimos muchos hombres, ronderos, varones, mujeres y niños. Sendero se ha enseñado matando campesinos pobres e indefensos. En una comunidad como Paccha, mataron a 45 personas en la noche del 12 de diciembre de 1989. Igual en Chupas, 40 personas. En Guayabo y en Tambo, 50 personas. Ahora vemos que todavía siguen. Quiero decirle al candidato Castillo y a la candidata Fujimori que el terrorismo sigue. Están en el Vraem y sigue mandando. Hace pocos días han incursionado en bases militares y han matado a ronderos en Huarcatán. Eso el Perú no sabe. Y que el Movadef ahora tenga poder político... eso es culpa del Estado.

Cuando Pedro Castillo dice que él ha luchado contra la subversión, ¿está diciendo la verdad? ¿Él ha sido parte de un Comité de Autodefensa o solo ha sido parte de las rondas campesinas?

FLORES: El profesor Castillo es integrante de las rondas campesinas. Como sabe todo el Perú, en Cajamarca no hubo enfrentamientos con Sendero Luminoso a excepción de dos o tres distritos, ellos no enfrentaron el terrorismo en esos años. Ellos no son los que han pacificado o peleado como nosotros, frente a frente con Sendero.

Cuando el Movadef empieza a hacer labor política en Ayacucho y Huancavelica, ¿los logran identificar?

QUISPE: El Movadef es el mismo globo, pero de otro color. Yo no los puedo llamar Sendero Luminoso, porque ese es un nombre bíblico. Yo los llamo delincuentes terroristas que han tramado la destrucción de nuestro país. Estos malhechores toman ese término para engañar a la población. Pretenden decir que ellos son el camino que alumbrará a los peruanos, pero eso es completamente falso. Cuando nosotros hablamos de los campesinos y la gente humilde, partimos desde Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, quien empezó a sublevarse contra el abuso y la opresión. Esa sangre sigue corriendo por las venas de Ayacucho y el Perú para poder decir: esta boca es nuestra y no vamos a permitir una vez más el derramamiento de sangre. Basta ya del terrorismo que ha matado tanta gente. A mi familia le hicieron juicio popular, a mi cuñada y a mi primo los mataron por ser evangélicos y no regalarles ropa. ¿De qué igualdad y ayuda hablan ellos?, eso es completamente falso. El terrorismo ha matado a la gente más pobre. Desde acá, le digo al señor Cerrón, quien tiene ese tipo de pensamientos, que me gustaría retarlo para saber si es peruano o extranjero. Si le gustan los pensamientos de otros países, que se vaya a China si tanto le gusta Mao. Ese es el pensamiento de Abimael Guzmán.

¿Qué le diría a Castillo?

QUISPE: El señor Castillo dice que es rondero y que ha luchado contra la subversión, pero si él es rondero, ¿por qué no pone en su plancha congresal a dos o tres ronderos de cada departamento? ¿Por qué se olvidó de eso? ¿Por qué solo ha llamado a profesores y personas de su pensamiento? El señor demuestra que nunca ha sido rondero. De repente habrá monitoreado de lejos. Una cosa es dirigir desde una carpeta y otra combatir en el campo, tenemos que saber diferenciar. Los Comités de Autodefensa surgen cuando nuestro país estaba con un pie sobre el abismo y el otro sobre cáscaras de plátano. Cuando todo el mundo huyó del país o emergían a la capital o a la selva, los valientes se quedaron. En 2001, 2002 y 2003, ya habíamos alertado que el terrorismo se iba a meter desde la política para cobrar su venganza y hoy lo estamos viendo abiertamente.

¿Les quiere decir algo a los ronderos?

QUISPE: A todos los hermanos campesinos y miembros de los Comités de Autodefensa, miembros de nuestro glorioso Ejército y la Policía les digo que se ha derramado nuestra sangre a raíz de la lacra subversiva del terrorismo y no podemos permitir que una vez más retomen y vengan a jodernos. Desde acá digo “basta ya al terrorismo”. Queremos vivir en paz, queremos una verdadera democracia. Queremos que nuestro país florezca y no volver a vivir en la oscuridad, ni apagones ni coches-bomba.

¿Ustedes tiene claro que en la alianza política que ha construido Perú Libre está presente el Movadef?

QUISPE: Todo está muy claro. El servicio de Inteligencia de la Policía y las FF.AA. los tienen detectados. Como vuelvo a decir, ellos se han metido a la política, mientras nosotros estamos olvidados. La culpa la tienen también los gobernantes, porque ellos se olvidaron y abandonaron a la organización (Comités de Autodefensa). Desactivaron a las Fuerzas Armadas y nos quitaron el presupuesto. Toledo desactivó las bases militares y nos quitó los presupuestos, sobre todo en un tiempo donde se iniciaba el rebrote (político). Fue un miserable, ¿qué sabía ese señor? Decían que ya no había rebrote del terrorismo, pero nosotros no habíamos acabado. Ahora (aparecen) con nuevas estrategias de no matar, cambio de pensamiento. Y ya están llegando al poder: muchos (han llegado a ser) alcaldes, gobernadores, congresistas. Esto hablará por sí solo, aunque no lo crea el país.

¿Por qué no apoyar a Castillo? Además de saber que Movadef es parte de su alianza... además de eso, en términos ciudadanos, ¿por qué no apoyar a Pedro Castillo?

QUISPE: Yo no puedo apoyar a una persona que no esclarece las cosas de Cerrón. Que esclarezca, puede haber sido miembro de rondas campesinas, pero hoy no es pues, los Comités de Autodefensa somos gente que hemos dado nuestras vidas por la pacificación y por la democracia y, por lo tanto, no vamos a permitir, nosotros, que nos vengan a gobernar con otras ideas, que vengan a vengarse. Hoy en día están buscando vengarse de las Fuerzas Armadas, de los Comités de Autodefensa que luchan por la pacificación del país.

FLORES: Hasta ahora no hay una política clara en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tanto del señor Castillo como de Keiko Fujimori; por lo tanto, no generan confianza. Queremos que diga cuál es el plan.

TENGA EN CUENTA

Los Comités de Autodefensa (CAD) del Vraem y la región de Ayacucho emitieron, la semana pasada, un comunicado en el que rechazan al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

Los CAD se crearon un 12 de junio de 1984 en Pichiwillka, en Palmapampa, Ayacucho.

