Comisiones del Congreso no sesionaron por falta de quórum

La Comisión de Constitución del Congreso –que preside la fujimorista Rosa Bartra– no sesionó hoy por falta de quórum. Lo mismo ocurrió en la Comisión de Pueblos Andinos, que está bajo la conducción de Wilbert Rozas, del Frente Amplio (FA).

¿Cuál es la causa? E n ambas sesiones se ausentaron legisladores fujimoristas por encontrarse en la Prefectura visitando a su detenida lideresa, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

A la sesión de Constitución, por ejemplo, no acudió el legislador Miguel Torres (FP), miembro titular de este grupo. La cita estaba pactada para las 9:30 am. No obstante, casi a la misma hora, Torres visitaba a la Fujimori en compañía de su colega Úrsula Letona, accesitaria de dicho grupo.

Los únicos que acudieron a dicha reunión fueron Bartra, Gino Costa (no agrupado), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Marisa Glave (Nuevo Perú).

Vea también Fiscal antiterrorismo que pidió informe a José Pérez no escuchó sus polémicas declaraciones

En Pueblo Andinos ocurrió lo mismo. Uno de los ausentes fue el legislador Moíses Mamani (FP), miembro titular de dicha comisión, quien también estuvo en la avenida España visitando a Keiko Fujimori.

A este grupo solo acudieron Rozas, María Elena Foronda (Frente Amplio), Patricia Donayre (Peruanos por el Kambio), Horacio Zeballos (Nuevo Perú) y Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular).

NO ES LA PRIMERA VEZ

El pasado 10 de octubre, la Comisión de la Mujer, que preside la legisladora Tania Pariona (Nuevo Perú), tampoco sesionó por falta de quórum reglamentario. La reunión estaba programada para las 11:00 am.

Cabe precisar que ese mismo día, la lideresa de FP había sido detenida en la Fiscalía de Lavado de Activos por los presuntos aportes irregulares que habría recibido de parte de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.

Horas después, el Pleno del fujimorismo se reunió en Pasos Perdidos para dar una conferencia de prensa por la detención de su lideresa.