Comisión Wagner presentaría 10 propuestas al presidente

La comisión que preside el embajador Allan Wagner , conformada por el presidente de la República, Martín Vizcarra , para que le haga llegar propuestas para reformar el sistema de justicia, entregaría su informe mañana, en un acto en Palacio de Gobierno.

El mismo Wagner, en diálogo con Perú21 , al consultarle si serán alrededor de 10 propuestas las que plantearán, respondió que “sí, será un número aproximado al que usted ha mencionado”.

“Pensamos que son propuestas importantes, urgentes, que abordan aspectos esenciales del proceso de reforma de la administración de justicia y que, además, hemos podido trabajar en el corto lapso del que hemos dispuesto”, manifestó, sin especificar en qué consistirían los planteamientos.

Wagner indicó que “esta reforma es una tarea de largo aliento”, y mencionó que “muchas de las medidas tendrán que ser materia de decisiones legislativas”.

Perú21 consultó con el constitucionalista Víctor García Toma para analizar cuáles serían estas reformas. Señaló que “probablemente se requiera la reestructuración de varias instituciones”.

Planteó que, además del órgano de control interno en las entidades públicas, debería existir un órgano de control externo. “Ahí habría que hacer una inversión, pero es necesario, porque el órgano interno no funciona, menos en el Poder Judicial. Se tiene que eliminar esa imagen de que otorongo no come otorongo, en el Congreso y en el Poder Judicial”, manifestó.

“También es necesaria una ley de coordinación interinstitucional entre los distintos organismos del sistema, la organización de los fiscales, la política de nombramientos y promociones... Todo eso debe ser mejorado”, dijo.

En tanto, el jurista Enrique Bernales cree que la comisión Wagner entregará buenas propuestas. “Esperemos a que el embajador Allan Wagner presente el informe. Yo lo respaldé y creo en su trabajo”, expresó.