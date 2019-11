A 52 días de la disolución del Parlamento, la Comisión Permanente (CP) del Congreso parece continuar a la deriva, sin brújula y sin norte conocido. Ayer, la sesión convocada para dar cuenta de nuevos decretos de urgencia remitidos por el Ejecutivo se convirtió, una vez más, en el escenario de una arremetida de epítetos y acusaciones contra el gobierno. Cuando en agosto Martín Vizcarra dijo que esa entonces incipiente medida acabaría con la confrontación entre ambos poderes, se equivocó.

INEFICIENCIA

Los cuestionamientos partieron de Fuerza Popular y el otrora oficialista Salvador Heresi, quien, aludiendo a los S/2,065 millones que ha gastado el Ejecutivo en asesorías en lo que va del año, comentó que eso es “lo único eficiente que ha demostrado tener este gobierno; (...) 2 mil millones al año es una grosería frente a la pobreza que vive el país. (...) ¿ Cuántos favores más se estarán dando a partir de esta feria, (de este) bacanal de consultorías que no aportan nada al Estado”, reclamó Heresi.

Rosa Bartra lo secundó poniendo en la mira el tema de la educación. “(...) Muy bien, no hay Congreso, ni siquiera quieren responder los pedidos de información. ¿No será que quieren seguir delinquiendo impunemente? (...) La educación sigue siendo la cenicienta (...), la plata se va en millonarias consultorías. ¡Sabe Dios cuál es el objetivo final! Y, mientras tanto, el presupuesto no se prioriza (...) y la currícula más contaminada no puede estar, porque en lugar de mejorarla (...) se ha construido un soporte efectivo para la ideología de género”, se quejó.

La réplica llegó en solitario de Marco Arana, quien acotó que el cierre del Congreso no fue “porque había un dictador y un Congreso perfecto” sino porque, entre otras razones, se blindó a Pedro Chávarry y “se le dio la mano a (César) Hinostroza, que vendía sentencias a violadores y se reunía con los representantes que la señora Keiko designaba para ver cómo la limpiaban de sus responsabilidades penales...”.

GRAVE RIESGO

Percy Medina, jefe de la Misión para el Perú de Idea Internacional, advirtió a Perú21 que “si no hay un esfuerzo de los parlamentarios por representar y concordar, la gente se decepcionará más del Congreso”. Agregó que, de cara a la elección de 2020, “es un riesgo grave que los ciudadanos digan ‘todos son iguales, esto no tiene remedio’. (...) La función de la Permanente es ser la voz de la gente; si la política se distancia, pierde su sentido. Un aprendizaje de lo vivido debería expresarse en mayor concordia y tolerancia entre las fuerzas divergentes. La gente está harta de la confrontación estéril, las acusaciones y la violencia verbal”, subrayó.

DATOS

-A la fecha, tras la disolución del Congreso, el Poder Ejecutivo ha dictado 12 decretos de urgencia.

-Para el análisis de estas disposiciones, la CP ha formado grupos de trabajo.

-El premier Vicente Zeballos ha precisado que los resultados de esta evaluación deberán ser entregados al próximo Congreso.