Comisión Permanente archivó informe que pedía suspender al congresista Héctor Becerril

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el archivamiento del informe que recomienda la inhabilitación por cinco años del congresista Héctor Becerril (FP) y acusarlo por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico.

La aprobación del archivamiento obtuvo el respaldo de 17 legisladores entre ellos legisladores de Fuerza Popular y el Apra. Mientras que votaron en contra 10 congresistas y cero abstenciones.

Durante el debate, César Vásquez (APP) encargado de elaborar el documento que ya había sido rechazado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pidió que se vuelva a exponer el informe, pero su solicitud no fue aceptada.

En tanto, Humberto Morales, vocero del Frente Amplio solicitó como cuestión previa que se debate el informe final contra Becerril en el Pleno del Congreso.

No obstante, esta cuestión previa no fue puesta al debate ya que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que no corresponde si es que no se aprueba el documento en la Permanente.

Cabe precisar que las denuncias contra el fujimorista fue presentada por Indira Huilca (NP) y por Wilbert Rozas (FA).