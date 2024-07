La luz verde fue con 21 votos a favor. La Comisión Permanente aprobó la denuncia constitucional contra el excongresista Roberto Vieira por el presunto delito de tráfico de influencias. Esto, por la publicación de un audio en el que se le escucha pedirle 20 mil dólares a un familiar suyo, para levantarle una sanción a una nave pesquera en el Ministerio de la Producción.

El exparlamentario señaló, en el Hemiciclo, en su sustentación de defensa, que el referido audio fue “sacado de contexto”. En este se le escucha hablar con quien sería su primo, el empresario Guillermo Wenceslao Venegas.

Este es la transcripción del audio que aparece en la denuncia:

-Vieira: “Ya mira escúchame...este... dile que me dé 15, pídele 20, agárrate tú 5″.

-Venegas: “Primo pa mí no, porque si tú nos pones activos, a mí también me ayudas, ¿me entiendes?”.

-Vieira: “Ya 15, dile que me dé 15″.

-Venegas: “Tú me has ofrecido, por eso le dije”.

-Vieira: “Dame 5 mañana y los 10 contraentrega, pero no vienes acá a entregar los papeles, nada por teléfono, como que no existe huevón, por teléfono ni mierda”. (...).”

Después de dar luz verde al informe, con 25 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente aprobó conformar la subcomisión acusadora, que estará integrada por la congresista Lady Camones, para sustentar el informe aprobado y formular la denuncia constitucional ante el Pleno del Congreso.

VIEIRA: “AUDIO FUE SACADO DE CONTEXTO”

Vieira asistió hoy al Hemiciclo, junto a su defensa, para sustentar su inocencia.

“Estoy aquí para decir la verdad, y lo que le cuesta a un congresista de la República enfrentar a las mafias. Ustedes pueden ver en todos los registros, que fui el primer congresista; y acá es importante (esta fecha), enero de 2019, porque lo digo en febrero, el mes de vacaciones administrativas; y el Congreso trabaja los primeros días de marzo; cuando me tocaba presidir los primeros días de marzo, el grupo de trabajo, que la comisión me había otorgado presidirla, ni siquiera me dejaron sentarme. A los días, aparece un audio sacado de contexto, de un tema privado, dándole carácter ilícito penal. Una grabación ilícita que no vale en ninguna parte del mundo”, señaló el exlegislador.

Denuncia constitucional contra excongresista Roberto Vieira.

“Una grabación ilícita que no vale en ninguna parte del mundo —prosiguió Vieira—. Me pusieron grabadoras delante de mi cama. Son dos horas. Solo sacan el extracto. Ustedes saben lo que va significar para el congresista que le pongan un micrófono y una grabadora en su cama; en ninguna parte del mundo se permitirá; es lo que cuesta cuando se lucha contra la mafia; tiene dos cosas: te quieren matar... te persiguen...destruyen tu nombre... tu reputación”.

VIDEO RECOMENDADO