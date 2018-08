Comisión Madre Mía atribuiría responsabilidad a Ollanta Humala

No se salva. Al parecer, la comisión Madre Mía del Congreso encontraría responsabilidad penal en el ex presidente Ollanta Humala en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de la base contrasubversiva ubicada en Huánuco, durante 1992, cuando el ex mandatario, con el nombre de ‘Capitán Carlos’, la dirigía.

Aunque aún se está elaborando el borrador del informe final, Perú21 conoció que esa sería la conclusión a la que arribaría el grupo. Además, incluiría en la lista de responsables a los fiscales Víctor Cubas Villanueva y Marco Guzmán Baca.

Cubas fue el fiscal que recomendó que se archive el proceso contra el ex mandatario en 2009.

Este diario se contactó con él y nos señaló que en su momento “no había elementos para probar una acusación”.

“Yo me pronuncio sobre una investigación realizada por dos fiscales provinciales. No había elementos probatorios para formular una acusación”, expresó.

A manera de justificación, indicó que posteriormente “se ha hablado de nuevos elementos que han aparecido”.

“Además, yo no opiné que se cierre definitivamente el caso, sino provisionalmente, y cuando eso ocurre, la investigación se puede reabrir, como en este caso ha sucedido”, afirmó.

En cuanto a Guzmán Baca, fue quien tuvo guardados los audios que registraron conversaciones sobre la compra de testigos del caso Madre Mía y que implicaban a Humala.

Los registros llegaron a sus manos a raíz de una interceptación telefónica realizada, previa autorización judicial, al terrorista ‘Artemio’.





ESPERA RESPALDO



El presidente de la comisión, Héctor Becerril, reveló hace unos días que el 7 de setiembre ya se tendría aprobado el informe final sobre el caso. Por ello, la comisión comenzará con el debate del borrador del texto este el lunes.

Al respecto, Milagros Salazar (FP), miembro de la comisión, expresó a este diario que espera que este documento tenga el respaldo de todos los parlamentarios en el Pleno.

“Nosotros seguramente haremos recomendaciones para que pase a la Fiscalía esta investigación, y espero que los congresistas apoyen esto porque será la manera de demostrar que efectivamente quieren luchar contra la corrupción”, resaltó.

Cabe precisar que el año pasado, el Ministerio Público reabrió el caso Madre Mía. La indagación actualmente se encuentra a cargo de la fiscal Edith Chamorro.

LO DEFIENDE



El abogado de Humala, Alberto Otárola, dijo no estar sorprendido por que a su defendido se le incluya como responsable, “pues no se ha seguido el debido proceso”.

“Será una conclusión ilegal, inconstitucional, con el pensamiento Becerril. Recién hace 15 días se nos envío un documento para poder asistir a la lectura del expediente”, dijo.

DATOS



- El pasado lunes, Ollanta Humala asistió al Congreso, pero se negó a responder a las preguntas de los legisladores.



- A la salida de la sesión, afirmó que detrás de la investigación estaría la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y señaló que este proceso tendría un fin político.



- El ex mandatario también solicitó la renuncia de Héctor Becerril como presidente de la comisión, pero este último respondió que estaba apto para dirigirla.