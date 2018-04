La presidenta de la Comisión Lava Jato , Rosa Bartra , dio a conocer que su equipo de trabajo tendría listo el informe final para antes del 4 de julio, que es la fecha en la que culmina el plazo de la investigación.

"Estamos trabajando para cumplir con el plazo. Diría que al día de hoy estamos a un 80% de avance", indicó a El Comercio.

Según estima la congresista de Fuerza Popular , de los 41 megaproyectos ejecutados desde el 2004 por las empresas implicadas en el caso Lava Jato —entre ellas Odebrecht —, se ha identificado sobrecostos por US$3.000 millones.

La Comisión, que deberá debatir y aprobar el documento antes de elevarlo al pleno, ha recibido hasta ahora a 105 personas y ha pedido el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de 132 personas naturales y jurídicas.

El legislador y miembro de esta comisión Víctor Andrés García Belaunde , señaló que el trabajo conjunto ha permitido "identificar a personas ocultas que fueron parte de este esquema de corrupción".

En las próximas semana y meses espera recibir al ex primer ministro Fernando Zavala; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y a la ex primera dama Nancy Lange, esposa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.