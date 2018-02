Comisión Lava Jato no podrá enviar pliego de preguntas a Jorge Barata

Luego que la Comisión Lava Jato considerara enviar un pliego de preguntas al ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, fuentes de Fiscalía informaron a este medio que aquello no será posible pues el Congreso no es parte de la investigación.

De acuerdo a esto, se detalló que los fiscales enviaron su pliego de consultas desde el momento que se solicitó la declaración del brasileño. “ La Fiscalía brasileña solo realiza coordinaciones con autoridades que hacen investigaciones penales, no políticas”, dijo la fuente.

Al tanto de esto, el congresista Mauricio Mulder (Apra), miembro de dicha comisión investigadora, declaró a Perú21 que no insistirán en enviar sus preguntas, las mismas que estaban enfocadas en los casos de corrupción en regiones como el hospital Lorena del Cusco, Olmos en Lambayeque, Chinecas en Áncash, entre otros.

Asimismo, criticó que Wilfredo Pedraza, abogado del ex presidente Ollanta Humala, vaya asistir al interrogatorio al brasileño, que se realizará este 27 y 28 de febrero. “ La vez pasada también fue, y cuando va solo pregunta sobre Alan García. Entonces si el abogado de Humala puede ir, quiere decir que este es un asunto libre y que sí se puede sugerir preguntas”, acotó.