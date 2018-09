Comisión Lava Jato excluye a Keiko Fujimori de investigación

Pese a que el nombre de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP), aparece en una de las anotaciones del brasileño Marcelo Odebrecht, y que por eso fue citada a la Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa María Bartra, ninguno de los informes que este grupo elaboró recomienda algo en su contra.

¿Por qué? La congresista Karina Beteta, de FP y miembro de la comisión, explicó a Perú21 que esto se debe a que la ex candidata “no ha sido presidenta, ni ministra, ni ha cumplido ningún rol durante el tiempo en que se dieron las licitaciones para estas empresas brasileñas”.

“Para la tribuna”



Al tanto de esto, el oficialista Gilbert Violeta, también integrante del grupo investigador, no ocultó su desazón. “Yo no tuve la suerte de estar en la comisión cuando invitaron a la señora Keiko, pero me queda claro que solo se trató de un gesto formal para la tribuna”, argumentó a este diario.

“La preocupación estuvo centrada en Pedro Pablo Kuc-zynski, en (Ollanta) Humala, en (Susana) Villarán y, en general, solo en enemigos. Esa es una verdad del tamaño de la catedral”, añadió.

Según Beteta, otra de las razones por las que se excluye a Keiko de los informes de la Comisión Lava Jato es que “el encargo del Pleno del Congreso fue investigar coimas y actos de corrupción, no aportes de campaña”.

Sin embargo, uno de los documentos elaborados por el grupo sí se refiere al presunto dinero recibido por Villarán durante su proceso para la no revocatoria. “No confundamos. Eso es porque ella (la ex alcaldesa) ha sido funcionaria pública”, subrayó la fujimorista.