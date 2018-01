La Comisión Lava Jato del Congreso ya envió el oficio al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que fiche hora, fecha y lugar del encuentro para que otorgue información respecto a sus supuestos vínculos con Odebrecht.

La presidenta del grupo, Rosa Bartra (FP) confirmó a este diario que dicho documento ya se encuentra en la presidencia desde el jueves 25 de enero.

Cabe precisar que esta no sería la primera vez que mandan un oficio al jefe de Estado, aunque en anteriores oportunidades el jefe de Estado prefirió responder por escrito.

No obstante, a mediados de diciembre Pedro Pablo Kuczynski anunció que sí recibiría a los miembros de la comisión.

“Si bien en un inicio consideré basado en la opinión de destacados constitucionalistas no responder presencialmente a los requerimientos de la Comisión Lava Jato del Congreso, he tomado nota del sentir ciudadano mayoritario que cree conveniente que me reúna con los integrantes de dicha comisión”, dijo.