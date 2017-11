El congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Lava Jato, informó que ese grupo de trabajo definirá el próximo lunes 13 las acciones a tomar respecto del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y su decisión de no recibir a los legisladores.

"Creo que el presidente no quiere colaborar, por lo tanto, yo no insistiría en citarlo nuevamente porque sabemos que no quiere declarar", sostuvo.

En alusión al documento aprobado por la Comisión de Constitución, que se pronuncia a favor de una declaración del mandatario ante las comisiones investigadoras, García Belaunde comentó que dicho informe " tiene algunos gazapos y exageraciones semánticas pero, en general, está en lo correcto".

"Interpreta lo que ya sabemos, que el presidente tiene que colaborar pero nadie lo puede obligar a eso; el informe no es vinculante sólo referencial", explicó.

El martes, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, que PPK sí está en la obligación de comparecer ante la Comisión Lava Jato del Congreso. La presidenta del grupo, Úrsula Letona, explicó que el mecanismo de sus declaraciones (si es en persona o por escrito) será determinado los legisladores que investigan el caso Lava Jato.