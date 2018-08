Comisión Lava Jato aún no debate investigar a empresas periodísticas

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular (AP), informó hoy que la Comisión Lava Jato recién debatirá, entre hoy y mañana, una propuesta para que 26 empresas periodísticas pasen a condición de investigadas por presuntos pagos irregulares que habrían recibido de parte de la empresa Odebrecht entre los años 2001 y 2017.

El parlamentario descartó que el grupo que lidera la legisladora Rosa Bartra, de Fuerza Popular (FP), ya haya aprobado un informe en ese sentido en su sesión reservada de este lunes 27 de agosto, como lo difundió el diario La República.

"Eso no se ha visto. Solo hemos visto cuatro informes que ya están aprobados. Hoy seguramente vamos a ver dos temas más y mañana el resto. Tenemos que acabar esta semana a como dé lugar y estamos a paso apurado", declaró a RPP.

En ese sentido, precisó que los informes aprobados solo incluyen a los proyectos de la central de Chaglla, el Centro de Convenciones de la Av. Javier Prado, el hospital Antonio Lorena de Cusco y la Interoceánica Sur.

"No hay nada más. El resto se verá después, así que no puedo adelantar opinión ni resultados. (...) No se ha acordado nada, hemos acordado cuatro cosas que he mencionado. (Lo de las empresas de comunicación) no está acordado. Sí, se va a debatir hoy o mañana. (...) Está todavía en agenda y, por lo tanto no puedo dar ningún tipo de resultados", aseguró.

Según La República, la Comisión Lava Jato evalúa levantar el secreto tributario e investigar a varias empresas de comunicación porque, supuestamente, Odebrecht montó un esquema de corrupción para ganar adjudicaciones, algo que incluía generar una imagen positiva de la constructora.

Entre los grupos incluidos en esta propuesta están el Grupo La República, Frecuencia Latina Representaciones, Panamerican Media, Media Networks Latin America y Corporación Universal, entre otras.