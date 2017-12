Comisión Lava Jato citará a Gabriel Prado

Gabriel Prado Ramos , ex gerente de seguridad de la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), será citado a la comisión Lava Jato del Congreso.

Así lo confirmó a Perú21 la titular de ese grupo de trabajo, Rosa Bartra, quien señaló que la invitación sería programada para noviembre.

Su convocatoria responde a la publicación de documentos relacionados a Odebrecht —difundidos por el diario El País de España— en los que figura, junto al nombre de otros ex funcionarios peruanos, la anotación “Gabriel Parado Ramos” al lado de la que sería la cuenta “Relton Holding SA Perú”.

Este diario constató en Reniec que el ciudadano “Gabriel Parado Ramos” no existe; sin embargo, sí figura, y como persona única, Gabriel Prado Ramos.

Para el ex regidor limeño Jorge Villena Larrea, en las anotaciones de la firma brasileña se haría referencia al ex funcionario municipal.

Prado Ramos, quien también se desempeñó como presidente de Emape, es amigo de Villarán. Incluso, según figura en Registros Públicos, ambos dirigen la Fundación Unidos para Transformar, constituida en marzo de 2015. Ello ocurrió apenas unos meses después de dejar la alcaldía.

La ex burgomaestre es la presidenta de la organización, mientras que el ex servidor es director ejecutivo de la misma.

Ante la comisión Lava Jato, a inicios de mes, Susana Villarán reiteró que “nunca” pidió ni recibió sobornos de empresas brasileñas.

Perú21 intentó comunicarse con Gabriel Prado Ramos para conocer su opinión respecto a estos documentos que lo involucran. No respondió a las llamadas que se le hicieron.

Tenga en cuenta

- En los documentos difundidos por El País, aparecen los nombres del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera y del ex árbitro Horacio Cánepa, y al lado de cada uno figuran montos de dinero.



- Según el medio, ambos habrían recibido sobornos para favorecer a la firma.