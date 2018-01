La comisión Lava Jato del Congreso sesionará este miércoles, a partir de las 2:30 de la tarde, para aprobar la relación de personas que pasarán a la situación de investigados.

Además, dispondrá el levantamiento del secreto bancario y tributario y la reserva de las comunicaciones de todos los que integren esa lista.

Tal como adelantó Perú21 en diciembre pasado, pasarían a esta condición la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo; y el ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava.

La comisión que preside la fujimorista Rosa Bartra investiga los presuntos sobornos a funcionarios públicos por parte de las empresas brasileñas de construcción Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvoa, entre otras.

Al inicio de la sesión, los representantes de Alianza para el Progreso y Frente Amplio insistirían en su posición para que Bartra se aparte de dicho grupo de trabajo por supuesta falta de imparcialidad. La bancada de Nuevo Perú también se sumó a ese pedido.