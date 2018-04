Comisión de Fiscalización citará a ministro de Daniel Córdova

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Rolando Reátegui (FP), convocará para este miércoles al ministro de la Producción, Daniel Córdova, quien ofreció la salida de su entonces viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, a cambio de frenar una huelga de pescadores artesanales.

“Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?”, exclamó Córdova el 4 de abril, a los dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales del Perú, según un video difundido la noche del domingo por Panorama.

Los congresistas esperarán al ministro a las 9:30 de la mañana, según la citación a la que tuvo acceso Perú21.

Oficio dirigido al ministro de la Producción Oficio dirigido al ministro de la Producción al que tuvo acceso Perú21

Por la mañana, el ministro aseguró, una y otra vez, que la decisión de retirar a su viceministro ya había sido tomada mucho antes de ese encuentro.

Según dijo, ni bien asumió el cargo, el 3 de abril, habló con Soldi y recibió respuestas poco profesionales respecto a la situación del sector, así como expresiones de maltrato y discriminación hacia los pescadores artesanales.

En ATV, Córdova confirmó el inicio de investigaciones para determinar quien grabó el mencionado video y responsabilizó al asesor de su ex viceministro.

Consultado por Perú21, el presidente de la Comisión de Producción del Congreso, Freddy Sarmiento (Fuerza Popular) demandó una investigación porque, dijo, se debe determinar el verdadero contexto en el que Córdova prometió el cambio del funcionario y si fue un factor de negociación. “Es una situación complicada”, añadió.