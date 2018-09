Comisión de Fiscalización cita a jefe de la ONPE por inscripción de Podemos Perú

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, y el titular del Reniec, Jorge Yrivarren, deberán responder –este miércoles– ante la Comisión de Fiscalización por las denuncias de irregularidades en la inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú, fundado por José Luna Gálvez.

En declaraciones a Perú21, el titular del grupo de trabajo, Luis López (FP), anticipó que en función a los resultados de las indagaciones se evaluará la formación de un subgrupo especial o, eventualmente, solicitar al Pleno facultades de comisión investigadora.

“Formaremos un grupo pero si hay sospecha de que lo ocurrido involucra a varios estamentos pediremos facultades lo más pronto posible. Ya hay una investigación en marcha en la Fiscalía pero no sabemos en qué ha quedado, lo ideal sería ver cuál es el avance”, explicó.

RESPONSABILIDADES

El jefe interino de la ONPE, Manuel Cox, deberá informar también si ha implementado ya las recomendaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General, que estableció la existencia de 40 firmas provenientes del mismo puño gráfico en la lista de adherentes de Podemos.

Asimismo, concluyó que funcionarios de la entidad “no cautelaron el cumplimiento de los procedimientos y afectaron los principios de legalidad e imparcialidad en resguardo del interés público”.

TENGA EN CUENTA

-El titular de Fiscalización no descartó que la comisión cite también al ex titular de la ONPE, Adolfo Castillo, quien salió del cargo por favorecer a Podemos.



-En la gestión de López, se recuerda, José Cavassa, ex operador montesinista, fue su asesor.