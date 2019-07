Comisión de Ética rechazó abrir indagación a fujimoristas por chat 'La Botica'

La Comisión de Ética rechazó iniciar indagación contra los congresistas de Fuerza Popular que participaron en los chats de 'La Botica', tras la denuncia presentada por el congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio).

El legislador denunció que en las conversaciones -difundidas por un diario local- se reflejaba una presunta "instrumentalización" de los procedimientos en la Comisión de Ética por parte de parlamentarios de Fuerza Popular.

Tras incluir el caso en la agenda del día, la presidenta del grupo de trabajo, Janet Sánchez, indicó que la denuncia se votaría por cada congresista fujimorista implicado, es decir, Marco Miyashiro, Mario Mantilla, Carlos Tubino, Karina Beteta, Úrsula Letona, Milagros Salazar y Luz Salgado.

Con votos de Fuerza Popular y de Eloy Narváez (Alianza Para el Progreso), la denuncia fue finalmente rechazada. El congresista Armando Villanueva (Acción Popular) se abstuvo.

Durante el debate, Hernando Cevallos manifestó que causaba preocupación que la bancada fujimorista se refiera en los chats a los casos en la Comisión de Ética Parlamentaria, debido a que es el grupo que goza de mayoría.

"Me preocupa porque teniendo la proporcionalidad de los votos, tan importante en Fuerza Popular, denote que hay la intencionalidad de usar determinas comisiones para sacar ventajas grupales", señaló.

Por su parte, la legisladora Úrsula Letona manifestó que se trataba de "conversaciones privadas" y cuestionó que no se pretenda indagar a otros grupos parlamentarios por "lo que dicen de los congresistas de Fuerza Popular".

"No tiene nada que ver con nuestro accionar en la Comisión de Ética (...) No podemos decir que son consignas políticas porque cada congresista responde por su voto", aseveró.

Finalmente, Eloy Nárvaez tuvo una postura similar y defendió la "privacidad" de los chats. Además, dijo que, de forma interna, "a veces se pueden expresar tantas cosas".

"Estos chats pertenecen a un ámbito privado de congresistas de Fuerza Popular y creo que que cada bancada también tenemos nuestro chat, que a veces hemos usado para tomar decisiones", expresó.

Desestiman denuncia contra Milagros Salazar

De otro lado, la Comisión de Ética rechazó iniciar una indagación preliminar contra la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) por la contratación de un sobrino suyo en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Legislativo.

Por apenas un voto a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, dicho grupo de trabajo desestimó la denuncia contra Salazar, quien dio sus descargos antes de que el pedido sea sometido a votación.

"Yo no soy responsable ni culpable de una tercera persona […] Me parece una persecución política a mi persona […] Yo estoy con descanso médico, pero he venido acá a dar la cara, porque yo no me corro", dijo Salazar al borde del llanto.

Como se recuerda, según el programa 'Punto Final', Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista, trabajó casi un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla, también de la bancada fujimorista.