Comisión de Ética: ¿Cuántos parlamentarios fueron sancionados en anteriores Congresos?

Desde agosto de 2016 a la fecha, diez legisladores han sido sancionados por el Congreso de la República. Seis de ellos por recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Si comparamos los primeros dos años y medio del actual Parlamento con el mismo periodo de los dos Congresos anteriores, encontraremos que entonces fueron muchos más los legisladores sancionados. Once en los primeros 30 meses de cada quinquenio.

A continuación, hacemos un recuento de todos estos casos:

Los once del 2011-2016

En los primeros dos años y medio de gestión del Congreso anterior, se recuerda, fueron sancionados once legisladores por recomendación de la Comisión de Ética presidida entonces por Humberto Lay.

Entre agosto de 2011 y enero de 2014, el Pleno del Congreso sancionó a once parlamentarios. Nueve fueron suspendidos por 120 días en el ejercicio de sus funciones mientras que dos recibieron sanciones menores.

La primera sancionada por 120 días fue Celia Anicama (ex Gana Perú), por el presunto robo de la señal de cable que ofrecía la empresa que tenía con su esposo en Pisco, Ica.

El ex congresista Omar Chehade también recibió esta sanción por haber mantenido una reunión con jefes policiales en un restaurante. En el encuentro, se dijo, se habría solicitado un operativo de desalojo en la azucarera Andahuasi para expulsar a los trabajadores que, en ese momento, ostentaban la administración judicial.

Otro recordado caso es el del ex congresista Amado Romero (ex Gana Perú), apodado como ‘comeoro’ por sus vínculos con la minería informal en Madre de Dios.

El cuarto caso fue el del entonces nacionalista Emiliano Apaza Condori, quien fue amonestado por no consignar en su hoja de vida una sentencia condenatoria suspendida en su contra en Puno.

Alejandro Yovera, ex parlamentario del bloque Acción Popular-Frente Amplio, también fue sancionado por 120 días por consignar datos falsos en su hoja de vida sobre su experiencia laboral y sus estudios. Posteriormente, Yovera recibió nuevamente esta sanción por simular una obligación alimentaria con Rosa Rufino para no pagar la pensión de alimentos a su ex esposa Danila Silupú y a sus dos hijos.

Federico Pariona, actual congresista por Fuerza Popular, fue suspendido por 120 días por consignar datos falsos en su hoja de vida mientras que Walter Acha (ex nacionalista) corrió la misma suerte tras la denuncia de su ex asesora Idelia Calderón de supuesto abuso sexual.

El ex ministro y congresista de Perú Posible, Modesto Julca, en tanto, fue suspendido por violar el Código de Ética del Congreso al promover la contratación de su hija política como asesora en este poder del Estado. Finalmente, el ex legislador Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) fue denunciado por apropiarse de gran parte del sueldo de sus ex trabajadores. Luego fue desaforado e inhabilitado por 10 años.

Con otras amonestaciones figuran el ex congresista nacionalista Rubén Condori, quien fue multado con siete días de remuneración por suplantar el voto de la parlamentaria Rosa Mavila en el Pleno del Congreso, y Javier Diez Canseco, quien fue suspendido por 90 días. En este último caso, empero, el Poder Judicial declaró fundado su recurso de amparo para eliminar esta sanción.

Los once del periodo 2006-2011

El Congreso del periodo 2006-2011 tampoco fue ajeno a estas sanciones y el 2007 fue el año con el mayor número de congresistas suspendidos por recomendación de la Comisión de Ética.

En ese Parlamento aparecieron los primeros casos de empleados 'fantasmas' y se hicieron comunes los apelativos a los legisladores, muchos de ellos alusivos a la falta cometida. Así, por ejemplo, Miro Ruiz se hizo conocido como el 'mataperro' mientras que José Anaya recibió el sobrenombre de 'comepollo' por haber falsificado recibos de consumo de pollo a la brasa por varios miles de soles para sustentar sus viáticos.

Cinco legisladores recibieron la máxima suspensión en los dos primeros años y medio de gestión del Congreso que entró en funciones en 2006.

Elsa Canchaya (Unidad Nacional) protagonizó el primer caso de empleados ‘fantasmas’ al nombrar a su trabajadora del hogar como asesora de despacho, con un sueldo de 4 mil soles. Lo mismo ocurrió con Tula Benites del Apra, por la contratación irregular de Juan Carlos Cuadros Noriega como asesor, quien jamás acudió a laborar.

El ex congresista Walter Menchola (Unidad Nacional) también figura en esta 'lista negra' al haber mediado para que su entonces pareja sentimental Karen Ku Peña sea contratada en el despacho de su colega de bancada Martín Pérez. Ella terminó cobrando dinero del Estado sin trabajar.

Entre los sancionados también figura José Anaya (Unión por el Perú) por sustentar con documentación adulterada parte de los gastos operativos que le asignó el Poder Legislativo. Anaya fue denunciado por falsificar comprobantes de pago por consumo de pollo a la brasa y pasajes terrestres.

Mientras, Gustavo Espinoza fue sancionado por alterar una declaración jurada en la cual consignaba información falsa sobre sus estudios superiores.

Otros tres congresistas fueron suspendidos por 60 días. Uno de ellos fue Miró Ruiz (Partido Nacionalista), quien mató de un disparo al perro de uno de sus vecinos. Otros tres legisladores fueron suspendidos por treinta días.