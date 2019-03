Comisión de Ética del Congreso aprueba abrir investigación preliminar a legislador Yonhy Lescano

La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad abrir investigación preliminar al legislador Yonhy Lescano , de Acción Popular (AP), acusado de acoso sexual contra una periodista.

Lescano, quien además es miembro de dicho grupo de trabajo, también votó a favor de dicha medida y calificó que la denuncia busca desprestigiarlo.

Yonhy Lescano, quien además es miembro de Ética, también votó a favor que se le abra una investigación preliminar y dice que la denuncia busca desprestigiarlo. @peru21noticias — Airon Nelson 📰 (@AironNelson) 5 de marzo de 2019

El parlamentario asegura que no hay ningún tipo de acoso ya que, argumenta, la conversación es fluida entre dos personas adultas y reitera que el periodista Erick Sánchez, junto a la comunicadora, han inventado una patraña y que han ocultado algunos mensajes.

Lescano calificó el hecho de psicosocial. "No hay infracción, solo amistad con esta persona. La ley sobre el delito de acoso dice que el de cualquier forma vigila o buscar tener contacto con una persona, y yo tenía una amistad", afirmó, tras manifestar que se estaba defendiendo de una mentira.



El congresista Yonhy Lescano da su versión ante la denuncia de acoso sexual en su contra. @peru21noticiaspic.twitter.com/NR3HG34GOB — Airon Nelson 📰 (@AironNelson) March 5, 2019

"Tengo referencia de que la persona no quiso entregar su teléfono (al presidente Daniel Salaverry). No se me ha entregado nada. Así me estoy defendiendo", añadió

