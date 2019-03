Comisión de Ética aprobó recomendar al Pleno suspender a Yonhy Lescano por 120 días

ACTUALIZACIÓN 11:45 A.M.

La Comisión de Ética aprobó, por unanimidad, recomendar la suspensión del congresista Yonhy Lescano por 120 días en el ejercicio de sus funciones y sin goce de haber tras la denuncia formulada en su contra por acoso sexual a una periodista.

Durante el debate, Eloy Narváez rechazó la actitud del parlamentario de no asumir su responsabilidad, mientras que Úrsula Letona consideró que Lescano evidenció varias contradicciones en sus descargos.

En el informe aprobado se señala que los suboficiales encargados del resguardo del parlamentario de AP comentaron que el servicio de custodia en la fecha que desde el celular de Lescano se enviaron mensajes subidos de tono a la comunicadora no pasó de la medianoche.

En el documento también se recomienda enviar el informe al Ministerio Público con la finalidad de se pronuncien “de acuerdo a sus atribuciones o competencias”.

ACTUALIZACIÓN 11:10 A.M.

Tras retirarse de la sesión, Lescano hizo uso de su cuenta de Twitter e indicó que por segunda vez se ha "violado" su derecho a la defensa.

"Hoy no se me permitió hablar, no se han aceptado mis pruebas, no se me entregó el informe final para rebatirlo. Está claro el complot en mi contra para sacarme del parlamento. ¡Esta es una cobarde venganza de la mafia!", escribió.

Por segunda vez se viola mi derecho a la defensa, hoy no se me permitió hablar, no se han aceptado mis pruebas, no se me entregó el informe final para rebatirlo. Está claro el complot en mi contra para sacarme del parlamento. Esta es una cobarde venganza de la mafia! — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) March 22, 2019

ACTUALIZACIÓN 10:50 A.M.

Esta mañana se inició la sesión de la Comisión de Ética para debatir el informe que recomienda la suspensión del congresista Yonhy Lescano por acoso sexual a una periodista.

Apenas iniciada la audiencia, el parlamentario pidió en la Comisión de Ética ser escuchado antes de que se exponga el informe de la Secretaría Técnica que recomienda su suspensión por 120 días.

La presidenta del grupo de Ética, Janet Sánchez, sin embargo, señaló que no corresponde darle la palabra ni tampoco el informe hasta que sea votado.

Esta situación fue aprovechada por el legislador de Acción Popular para hacer un show mediático y gritar, al tiempo que se retiraba de la sala, que había una patraña en su contra, y que querían sacarlo del Congreso.

Yonhy Lescano

NOTA ORIGINAL

Hoy, a las 10:30 a.m., la Comisión de Ética inicia el debate del informe que recomienda suspender por 120 días al congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, por la denuncia de acoso sexual a una periodista.

El documento, elaborado por la Secretaría Técnica y pendiente de aprobación por la comisión, sugiere también remitir la carpeta de la investigación al Ministerio Público, donde ya hay una investigación preliminar contra Lescano por el mismo caso.

De acuerdo al informe, Yonhy Lescano infringió los principios de transparencia, honradez, veracidad, respeto, responsabilidad e integridad que son parte del Código de Ética del Legislativo.

En caso de que sea aprobado, el informe será debatido en el Pleno del Congreso, donde se tomará la decisión final sobre el futuro de Lescano.

En respuesta a este informe, Yonhy Lescano ha señalado que se trata de un "complot" y una "venganza política" en su contra.

Cabe recordar que hace unas dos semanas, el congresista de Acción Popular pidió licencia a la Comisión de Ética mientras se lleven a cabo las investigaciones y se resuelva su caso.

El proceso empezó el 1 de marzo, cuando la comunicadora, cuya identidad se mantiene en reserva, formalizó su denuncia ante la Procuraduría del Congreso contra Lescano por presunto acoso sexual evidenciado en diversas conversaciones vía WhatsApp.

La acusación fue presentada frente al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, y las legisladoras Tania Pariona (Nuevo Perú) y Paloma Noceda (Acción Popular).

Producto de esta acusación, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar "contra los que sean responsables" de este caso y ya ha recabado las versiones de la víctima y de Yonhy Lescano.