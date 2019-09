La bancada de Acción Popular seguirá perteneciendo a la Comisión de Ética, pese a que cinco bancadas decidieron retirarse del grupo que preside la congresista Janet Sánchez (Contigo).

“La bancada Acción Popular decidió democráticamente no retirarse de la Comisión de Ética después de evaluar la recomendación de no participar en ella. Consideramos que la defensa de nuestras posiciones debemos hacerla desde adentro y no pateando el tablero”, señalaron a través de sus redes sociales.

El vocero del grupo parlamentario, Armando Villanueva, señaló en un primer momento que discutirían la posibilidad de abandonar la comisión; no obstante, en declaraciones a la agencia oficial Andina, dijo que serán “consecuentes” con sus decisiones.

Congresistas de Peruanos por el Kambio (PPK), Bancada Liberal, Nuevo Perú, Frente Amplio y Unidos por la República anunciaron su salida del grupo el pasado lunes.

Los legisladores reclamaron que se hayan ignorado sus pedidos para recomponer el grupo, ya que Fuerza Popular cuenta con ocho miembros.

Ante ello, Armando Villanueva indicó que hasta la fecha han sido escuchados por la bancada fujimorista. “Así ha sido por lo menos hasta ahora y esperamos que siga siendo así”, expresó.