La Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes y por unanimidad abrirle indagación a la legisladora fujimorista Yesenia Ponce por el audio propagado ayer en el que se escucha que no presentó un proyecto a favor de la población de Áncash por presunto pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En las grabaciones se escucha decir a Ponce que Fujimori le había pedido guardar un proyecto que tenía listo sobre Chinecas para que ellos mismos "lo hagan realidad" cuando sean gobierno.

"Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: '¿Yesenia, vamos a ayudar al Ejecutivo?, ¿le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos ayudar al Ejecutivo con este proyecto?' Allí me quedé fría. Muy buen proyecto, pero no es el momento", se oye decir en el audio.

La pesquisas también alcanzan a los legisladores de Fuerza Popular, María Melgarejo Páucar y Carlos Domínguez Herrera, a quienes la parlamentaria también menciona por tener conflictos con ambos.



Hoy mismo, el grupo de trabajo también acordó abrirle indagación a Yesenia Ponce por, presuntamente, haberle pagado al director del colegio donde habría concluido sus estudios secundarios.

Por otro lado, también le abrieron indagación a Gilbert Violeta, luego de que él, al igual que Ponce, enviara un documento indicando que se sometía a Ética después de que publicara en sus redes un presunto fallo del Tribunal Constitucional (TC). Esto último obtuvo la mayoría de la votación, pues los legisladores Lescano y Alberto Oliva (PpK) votaron en contra.