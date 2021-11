La Comisión Especial encargada elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) aprobó el informe que recomendaba la admisión de 76 postulantes aptos para seguir con el proceso. De esta manera, quedó definida la lista de quienes superaron la primera etapa de evaluación, en la que se revisa el cumplimiento de requisitos formales, que se inició el martes 26 de octubre.

La decisión se tomó por siete votos a favor y uno en contra de la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú), quien antes había solicitado se vote carpeta por carpeta.

En la sesión, conducida por el presidente de la comisión especial, el congresista José Balcázar Zelada (Perú Libre), se dio cuenta que, en la etapa de calificación de las carpetas de inscripción de los 77 postulantes, una de ellas no cumplió con los requisitos formales, precisando el incumplimiento, motivo por el que se plantea no aceptar la inscripción del titular que la presentó y declararlo como no apto.

Según el informe aprobado, se trata del abogado Roberto Mac Lean Ugarteche, quien incumplió con el requisito señalado en el artículo 13, numeral 1 literal a) del Reglamento del concurso público, al no haber llenado debidamente la ficha de inscripción, como no consignar en la respectiva casilla el número de documento de identificación (si coloca número de DNI al firmar), no consignar el domicilio real actual y tampoco teléfono ni correo electrónico, entre otros motivos.

De acuerdo al cronograma del concurso público de méritos, la publicación en el diario oficial El Peruano de la relación de postulantes que cumplieron con los requisitos formales será el miércoles 17 de noviembre de 2021.

La lista de candidatos publicada por el portal del Congreso es la siguiente:

-Tello Leyva, María del Pilar

-Ochoa Cardich, César Augusto

-Walde Jauregui, Vicente Rodolfo

-Pacheco Zerga, Luz Imelda

-Arango Arbi, Valentino Aquino

-Maradiegue Ríos, Roberto Leopoldo Alfredo

-Pilotto Carreño, Luigino

-Quezada Tomas, Angel Roberto

-Morales Saravia, Francisco Humberto

-Chambergo Chaname, César Augusto

-Alejos Ipanaque, Pablo

-Lamadrid Ibañez, Hugo Florentino

-Aaron Oyarce, Yuzzelli-

Arrieta Calderon, Sifrid Emilio

-Medina Minaya, Abdías Jonatan

-Garzón Castillo, Luis Alberto

-Perea Pasquel, Carlos Alberto

-Paredes San Román, Felipe Andrés

-Urquizo Olaechea, José Francisco de la Virgen María

-Boza Pro, Guillermo Martín

-Carrasco García, Luis Alberto

-Dumet Delfin, David Miguel

-Monteagudo Valdez, Manuel

-Navarrete Roldan, Carlos Alfonso

-Zegarra Guevara, Jaime Antonio

-Rioja Vallejos, Jorge Luis

-Díaz Silva, Esperanza Jobita

-Rodríguez Mendoza, Jacinto Julio

-Castillo Diaz, Ernesto Wilfredo

-Tapia Tapia, Sergio Carlos Baltazar

-Calderón Cerna, Ceveriano

-Rivera Vila, Jesús Antonio

-Domínguez Haro, Helder

-Chávez Vallejos, Héctor

-Santos Cruz, Teódulo Jenaro

-De Orbegoso Russel, Carmela

-Ortiz Sánchez, John Iván

-Estela Huaman, José Alberto

-Flores Tijero, Marco Antonio

-Revilla Izquierdo, Milagros Aurora

-Gálvez Montero, José Francisco

-Velasco Pérez, Velasco David Moisés

-Calle Hayen, Fernando Alberto

-Vigo Zevallos, Hermilio

-Blossiers Mazzini, Juan José

-Falla Lamadrid, Luis Humberto

-Hernández Rengifo, Freddy Widmar

-Rodríguez Casavilla, Hipólito Martín

-Hernández Chávez, Pedro Alfredo

-Villagra Cayamana, Renee Antonieta

-Cabrera Vega, María Teresa

-Gutiérrez Ticse, Luis Gustavo

-Medina Barcena, Wilber Nilo

-Cabañas López, Eber Humberto

-Saenz Arana, Luz Aurea

-Mesía Ramirez, Carlos Fernando

-Orihuela Rojas, José Javier

-Escalante Gonzales, Antenor José

-Pérez Arroyo, Miguel Rafael

-Galindo Sandoval Cayo César

-Horna Torres, José

-Velásquez Ramírez, Ricardo

-Esteves Torres, Tito

-Velasco Valderas, Patricia Jannet

-Gallegos Canales, Yolanda

-Chávez Dueñas, Lourdes

-Castro Aviles, Evelia Fatima Rsalina

-Arias Estella, Castillo Fernando Luis

-Patiño López, Beatriz Emperatriz

-Ramirez Chávarry, Willy

-De la Cruz Ponce, José Stliter

-Ruiz Hidalgo, Rafael

-Ipanaque Anastacio, Raúl

-Villon Bustamante, Francisco

-Zambrano Torres, Alex Ricardo

-Bravo Miranda, Miguel Angel

