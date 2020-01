Esta mañana se definirá la continuidad de Marco Tulio Falconí Picardo como uno de los siete miembros titulares que tienen previsto jurar al mediodía para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La Comisión Especial, que preside el defensor Walter Gutiérrez, convocó a reunión desde las 09:30 a.m. para, según conoció Perú21, analizar las denuncias contra el excongresista, como sus llamadas con el exjuez César Hinostroza y la bonificación de 10% que recibió en su puntaje de selección, a pesar de que la Ley 29248 —que introduce este beneficio— lo excluye.

Precisamente, el presidente del Poder Judicial, José Lecaros, indicó a este diario que es una “posibilidad” que durante la reunión se plantee suspender la juramentación si se condiciona al tema de las conversaciones que Falconí y María Zavala, la otra abogada electa, tuvieron con Los Cuellos Blancos.

“Eso (las llamadas) no se conocía, no se informó (a la Comisión Especial). En todo caso, habría que averiguar qué tipo de relación tenían con Hinostroza, aunque ya lo explicaron”, subrayó.

Para Falconí, no obstante, sería "arbitrario" y "atentaría contra el principio de seguridad jurídica" suspender su juramentación. En entrevista con Canal N, señaló que no aceptará si se acuerda revisar su puntaje "porque el proceso ya concluyó".





En su edición del sábado, cabe recordar, Perú21 publicó un documento del Ministerio de Defensa que precisa que el jurista es egresado de un colegio militar y, por tanto, está en la categoría de “otras modalidades del servicio militar no acuartelado”, sin los incentivos de la norma del 2008.

TC LO DEJA SIN PISO

La reunión que sostendrá esta mañana la Comisión Especial podría desarrollarse en medio de un clima áspero, alimentado por un comunicado que el sábado por la noche ratificó la elección de Falconí a espaldas de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, quienes no fueron consultadas para publicar el pronunciamiento del consejo.

De hecho, Ledesma confesó anoche que “no me siento cómoda con la juramentación de la JNJ” luego de cuestionar la falta de transparencia para conocer bajo qué criterios cada miembro de la Comisión Especial hizo la evaluación de los juristas.

“Soy partidaria de que se postergue la juramentación hasta que se conozca el acta de votación de cada integrante del consejo para saber cómo se hizo la selección. Todo esto tendrá que analizarse en la reunión”, apuntó.

Además de los titulares de la Defensoría, Poder judicial, Fiscalía y el TC, la Comisión Especial la integran el contralor Nelson Shack y los rectores Antonio Abruña (Universidad de Piura) y Jorge Alva (Universidad Nacional de Ingeniería).

Perú21 intentó comunicarse con dichas autoridades para conocer si se les consultó del contenido y difusión del pronunciamiento sobre Falconí. Solo Lecaros nos confirmó que sí fue comunicado previamente, el resto no respondió nuestras llamadas.

El vocero de la Comisión Especial, Armando Canchanya, dijo a este diario que “el comunicado no es una ratificación de la elección de Falconí, sino, una explicación del voto mayoritario que ha optado por dar la bonificación”.

ADVIERTEN ERROR JURÍDICO

Para el constitucionalista Javier Alonso de Belaunde, existe un “error jurídico” que atenta “contra el principio de meritocracia” en el irregular puntaje asignado a Marco Falconí. “Eso genera desmedro en los demás miembros de la JNJ”, manifestó a Perú21.

Con el mismo temperamento, el excongresista Gino Costa señaló que el órgano que se encargará, entre otras funciones, de revisar los nombramientos de jueces y fiscales “perdería legitimidad” si se mantiene a cuestionados miembros, como el abogado en mención y María Zavala.

SABÍA QUE

* En un comunicado, la asociación civil Transparencia exhortó a Marco Falconí a renunciar a ser parte de la JNJ por el irregular bono de 10% que se le otorgó.

* Sin ese puntaje adicional, la calificación del abogado bajaría de 81.5 a 78.5 puntos, desplazándose del puesto 5 al 10. Así, ya no sería titular del nuevo órgano que reemplaza al CNM. Calificaría como tercer suplente.





JOSÉ LUIS LECAROS, PRESIDENTE DEL PJ Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA JNJ.

“MARCO FALCONÍ NO ES MI AMIGO, ES MI CONOCIDO”

El presidente del Poder Judicial, José Lecaros, indica bajo qué condiciones se podría hablar de suspender la juramentación de alguno de los miembros de la JNJ.

¿Le comunicaron del pronunciamiento que publicó la Comisión Especial?

La Secretaría Técnica me lo mandó, no recuerdo si por correo o WhatsApp, para consultarme por el tenor del comunicado, y dije que sí estaba de acuerdo. Comparto el mensaje, la explicación que se da sobre Falconí es lo que corresponde.

¿Debe suspenderse la juramentación de Falconí?

Por el tema de la bonificación (del 10% a su puntaje)no le veo razón, porque esa asignación es legal, pero si se analiza esa posibilidad por las comunicaciones que sostuvo con Hinostroza, eso lo podría condicionar. Eso no se sabía, él no lo comunicó (a la Comisión Especial).

La abogada María Zavala también fue involucrada...

Lo que podría condicionar (la juramentación) de los titulares de la JNJ son los audios, tanto en el caso de Falconí, de Zavala y de todos los involucrados. Yo de casualidad puedo haber hablado con el señor Hinostroza y eso no significa mafia. Además, Falconí ha dicho que habló de mil temas con el exjuez, se tendría, en todo caso, ver el trasfondo.

¿Cuál es su relación con el señor Marco Falconí?

Al abogado lo conozco porque es arequipeño, como yo. Nunca he trabajado con él, nunca he ido a comer con Falconí ni me he reunido con él en tono de amistad. Me saludo con él, porque me habré encontrado cuando era congresista.

¿No es su amigo?

No, es mi conocido.