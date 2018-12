Comisión decidirá mañana futuro de legislador Donayre

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside el fujimorista Octavio Salazar, evaluará mañana si admite la solicitud del Poder Judicial para que se haga efectiva la sentencia condenatoria contra el congresista Edwin Donayre, de Alianza para el Progreso (APP).

El legislador Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular (AP) y miembro de dicho grupo de trabajo, señaló a Perú21 que su bancada ya tomó la decisión de apoyar el requerimiento del PJ. “Si quiere apelar su sentencia, pues que lo haga, pero sin la condición de su inmunidad, como cualquier ciudadano”, sostuvo.

“Esperamos que no haya ningún ánimo de blindaje de parte de Fuerza Popular (FP). Además, no les convendría, políticamente hablando”, agregó.

Sin embargo, el parlamentario Carlos Tubino, portavoz de FP e integrante de la comisión, aseveró a este medio que el Poder Judicial no está cumpliendo el debido proceso.

“No está respetando los fueros de la inmunidad. Quiere meter en la cárcel a una persona que todavía está apelando. Lo único que se le pide al PJ es que no haya nada pendiente”, agregó el fujimorista.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria está integrada por 15 miembros, de los cuales ocho pertenecen a la bancada de Fuerza Popular, es decir, son la mayoría absoluta.

Por otro lado, Moisés Guía Pianto, de Peruanos por el Kambio (PpK), informó a este diario que hoy se reunirá con su colega de bancada Jorge Meléndez, otro miembro del mencionado grupo, para evaluar cuál será la postura del oficialismo en este caso.

“No tenemos todavía una posición, pero creemos que tenemos que ser frontales con esta situación”, subrayó.