Sus agresiones, su intrusión y su majadería nunca cesaron. Su ataque contra el país y su máxima autoridad y su terco apoyo hacia su indefendible socio político ya forman parte de su discurso. Por eso la decisión que se tomó en el Congreso la mañana de ayer se veía venir.

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por amplia mayoría declarar persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su reiterada intromisión en los asuntos internos del país y por su negativa a entregar al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

La propuesta que se incorporó ayer como moción de orden del día a la agenda del grupo de trabajo que dirige María del Carmen Alva busca, además, impedir que el mandatario azteca ingrese a territorio peruano, por lo que plantea exhortar al Ministerio del Interior y a la Cancillería realizar las acciones necesarias para que se cumpla esta prohibición.

Esta moción, que solo encontró oposición en la parlamentaria de Perú Libre, Silvana Robles, y la abstención de Germán Tacuri, del Bloque Magisterial, deberá ahora ser aprobaba en el Pleno del Congreso.

El documento rechaza las declaraciones vertidas constantemente por AMLO sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo y la consecuente sucesión constitucional en el mandato de Dina Boluarte, calificándolas de “ideologizadas” y “cargadas de falsedades”.

Desde la encarcelación de Castillo, son repetidas las imputaciones que López Obrador realiza contra la presidenta peruana, a quien desconoce como legítima mandataria.

El pasado lunes AMLO calificó de “usurpadora” a Boluarte y le pidió que deje el cargo y saque de prisión a Castillo, a quien victimiza dentro de su falsa narrativa sobre los sucesos ocurridos el pasado 7 de diciembre, cuando el hoy preso exmandatario anunció el cierre del Congreso y el inicio de un gobierno de excepción, sin encontrar apoyo. Ese mismo día, además, López Obrador reiteró su oposición a entregar a nuestro país la coordinación de la Alianza del Pacífico, mientras Boluarte esté como presidenta del Perú.

“No le puedo entregar yo nada porque ella no es legal ni legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú”, dijo aquella vez el mexicano, lo que provocó la respuesta y el rechazo de nuestra Cancillería, que, a través de su titular, Ana Cecilia Gervasi, señaló que la actitud de AMLO “demostraba el nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior”.

AMLO SIGUE ATACANDO

Minutos antes de que la Comisión de Relaciones Exteriores iniciara esta sesión y anticipándose a lo que sospechaba sería el desenlace, López Obrador afirmó desde México, en su habitual conferencia de prensa, que es un orgullo ser declarado persona no grata.

“Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. No es correcto. De nuevo, mal asesorados”, indicó el mandatario, que dedicó varios segundos para cuestionar el accionar del Congreso ante el golpe de Castillo.

“Los congresistas violaron el marco jurídico vigente para destituir a Castillo de la presidencia, inventando delitos de corrupción para meterlo preso. Fue una decisión arbitraria”, enfatizó falsamente.

AMLO reiteró su pedido de dejar en libertad a Castillo y reponerlo del cargo y sea él quien convoque de inmediato a elecciones generales.

Pese a la complicada relación diplomática que mantienen Perú y México, a la que él mismo empujó con sus declaraciones, López Obrador parece tener un espacio fijo para nuestro país en sus ruedas de prensa.

La sucesión en el cargo de Boluarte, en diciembre pasado, supuso el inicio de los ataques de AMLO que calificó a la mandataria de “presidenta espuria”. Tras ello, el Gobierno expulsó al embajador mexicano y meses después retiró a nuestro representante diplomático en ese país.

Si el Pleno aprueba declarar persona no grata a López Obrador, este será el segundo presidente latinoamericano en alcanzar esta sanción, luego de que, en febrero último, el Congreso lo hiciera con Gustavo Petro, presidente de Colombia y otro de los socios de Castillo.