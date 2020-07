El Congreso no deja de sorprender pero para seguir decepcionando. Ayer, en el Pleno extraordinario que se celebró en Trujillo, Guillermo Aliaga, el segundo vicepresidente del Legislativo, nada menos, anunció, con golpe a la mesa incluido, que presentará una moción para crear una Comisión de la verdad y así conocer las cifras reales de infectados y fallecidos por el COVID-19.

Aliaga anunció su iniciativa evocando pasajes históricos de la Independencia del Perú y explicó que su idea surge a partir de una visita al hospital Víctor Lazarte, en donde dijo que “se me ha demostrado por videos que hay una alta probabilidad, según un funcionario, que existen subregistros de fallecidos por coronavirus”.

Comisión... ¿de qué?!

La iniciativa no fue bien recibida por el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi. “Está fuera de lugar. Para empezar, la pandemia no ha terminado y no sabemos hasta cuándo va a durar. A estas alturas, empezar a discutir e investigar sobre esto no tiene mucho sentido”, sostuvo.

El analista político considera que si bien es evidente que hay un subregistro, es difícil determinar cuántos infectados habrían. “Se necesitaría una gran infraestructura para cientos de miles de pruebas que en el Perú no sería posible. Es una pérdida de tiempo, de esfuerzo y recursos”, expresó.

El rechazo también vino de Carlos Tapia, quien participó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, grupo formado en 2001 para esclarecer responsabilidades y ejecuciones extrajudiciales en la época de terrorismo (1980-2000). Tapia señaló que la propuesta de Aliaga “es un error” porque se “estaría contaminando” los fines de las comisiones de la verdad.

“Estas comisiones surgen para investigar sucesos que han sido encubiertos por asesinos de inocentes. Se crean como parte de una estrategia de defensa de derechos humanos cuando se ha victimado a gente que se ha tildado de subversiva o terroristas.

También para indagar cómo fueron asesinados, por ejemplo, por militares”, explicó.

Tapia indicó que si se aprobara la propuesta del congresista, se podrían crear comisiones de la verdad “por cualquier cosa. Es un absurdo”.

“El congresista debería informarse bien. No conoce la doctrina de derechos humanos ni de por qué se crean las comisiones de la verdad. Por lo tanto, si se aprobara, haríamos el ridículo ante otros países”, expresó.

En el Pleno también se puso de conocimiento las mociones de interpelación contra los ministros Salud, Educación y Justicia.

Al cierre de esta edición, aún se debatía la reforma constitucional sobre impedimentos para cerrar el paso a la postulación de corruptos, y otros sentenciados en primera instancia por delito doloso.

