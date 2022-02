Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló que “en su momento” se analizará citar al presidente Pedro Castillo por las reuniones que mantuvo en la casa de Sarratea.

“Vamos a seguir llevando las investigaciones, cuando sea el momento adecuado vamos a ver si es pertinente asistir a Palacio o que el presidente asista al Congreso, puede ser en Palacio por su alta investidura, pero el presidente como primera autoridad tiene que deslindar las imputaciones. [¿Será para finales de este mes?] Tal vez sea mucho antes”, manifestó a Canal N.

En esa línea, informó que esperan que en las próximas semanas se presenten ante la comisión la empresaria Karelim López y la exalcaldesa Silvia Barrera, quienes están comprometidos en esta investigación.

“Las próximas semanas tenemos la declaraciones de Karelim López y Silvia Barrera para seguir investigando, no hay que olvidar que son personas que están obligadas a asistir, así lo dice la ley. Algunos han dicho que no lo harán bajo la excusa de que el caso está en manos del Ministerio Público, pero eso no es lo que dice el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley”, refirió.

El grupo de trabajo investiga las supuestas irregularidades del jefe de Estado en sus reuniones extraoficiales en la casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña, en la no existe un registro oficial.

VIDEO SUGERIDO

En esta edición Melissa Arbocco nos habla sobre la importancia de 'escribir' como proceso sanador y parte de una terapia.